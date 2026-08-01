És most vessünk egy pillantást Európa egyik legfontosabb folyójára!

A Rajna Európa legfontosabb folyóinak egyike, 1230 kilométeres, a kontinens folyami áru- és személyszállításában kitüntetett szerepű folyam, aminek az átlagos vízhozama a torkolat előtt másodpercenként 2330 köbméter. Már jóval feljebb – a térképen lejjebb, hiszen északi a folyásiránya –, Kölnnél is 2000 köbméter szokott lenni, amihez átlagosan 3 méteres vízmélység társul.

Ami helyett így néz ki most:

A Rajna Kölnnél, háttérben a dóm Fotó: OLIVER BERG/dpa Picture-Alliance via AFP

Fotó: OLIVER BERG/dpa Picture-Alliance via AFP

Fotó: OLIVER BERG/dpa Picture-Alliance via AFP

A folyó vízszintje a szárazság és a hőség miatt történelmi mélypontra süllyedt Kölnnél, írja a német RTL. Észak-Rajna-Vesztfália egyik legfontosabb városánál a vízállás 68 centiméter a vízmérce szerint, ez egy centiméterrel a 2018-as korábbi rekordmélység alatt van. A szakértők ezt a fejleményt kivételesnek tartják.

Duisburgban szintén történelmi szintre süllyedt a vízállás, az eddigi 153 centiméteres negatív rekordot több centivel is megdöntheti. Korábban már rekordalacsony vízállást értek el a Rajna más részein: pénteken Kaubban (Rajna-vidék-Pfalz) a pénteki szint 25 centiméter volt, míg egy héttel korábban még 55 centimétert mértek.

A Rajna alacsony vízállása gazdasági problémákat is okoz: a konténerhajók vagy csak csökkentett kapacitással, vagy egyáltalán nem tudnak eljuttatni a célhoz. Így az ipari termelés fontos alapanyagai nem jutnak el egyes gyárakba és üzemekbe, illetve azokból nem tudnak kész árukat elszállítani.