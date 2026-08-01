Hétvégi olvasnivalók aszály és hőkupola idejére

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt nyári hét legfontosabb, érdekesebb nagyobb cikkeivel.
A hetet a hőség uralta: még szinte ki se alakult az új hőkupola, amikor kiderült, hogy le kell állítani a paksi atomerőművet, és Magyar Péter szerint a jövő héttől olyan kritikus energiaellátási helyzet jöhet, amelyet eddig nem látott Magyarország. És mint elemzésünkben írtuk, nem Paks leállítása a katasztrófa, hanem az, hogy nem tudjuk, mikor lehet visszakapcsolni.
Volt a héten parlament is (jövő héten nem lesz a hőség és energiahelyzet miatt), volt nagy vita és kivonulás is, videós összefoglalónkat ajánljuk a napról. Beszámoltunk arról, hogy máris nagyobb átalakulás jöhet a Fidesz frakciójában, stúdiónkban beszélgettünk arról, hogy amit Orbán most csinál, azért szétszedte volna a régi ellenzéket, és foglalkoztunk a Tiktokról induló új, fideszesnek tűnő, AI-felütésű mozgalommal, ami a hétvégén már országjárást is indít.
Ezeken túl adatkikérésünk után megírtuk, hogy külföldi sírbolt felújítására és New York-i irodára is adott pénzt a Bethlen Gábor Alap, ahogy azt is, hogy a választás előtti két hónapban három irodaház-vásárlási szerződést is kötött Garancsiékkal az állam, összesen csaknem 120 milliárd forintért. És ha mindez nem lenne elég, bemutattuk azt a "civil" szervezetet, amely először egyházi kiadványok sokszorosítására kért pénzt az államtól, aztán végül valahogy fideszes kampánylapokat adtak ki.
Riporttal jelentkeztünk Szalonnáról, ahova a gyanú szerint Szlovákiából elkezdték átköltöztetni a cigánygettót, és emiatt forrnak az indulatok a faluban, megírtuk, hogy van egy kis gond Divinyi Zsombor ki nem nevezésével, és bemutattuk a budapesti turizmusban pár év alatt meghatározóvá váló, de sok vitát kiváltó proseccohajókat.
Voltak, akiket kirúgtak, mások önként távoztak, azóta évek teltek el: videóriportban jártunk utána, hogy mi lett azokkal a tanárokkal, akik polgári engedetlenséggel álltak ki egy jobb oktatási rendszerért.
Oroszországban az ukrán csapások és a korábbiaknál is súlyosabb üzemanyagválság okoz gondot Putyinnak, míg Ukrajnában a tüntetések közepette rendezte át az ország katonai vezetését Zelenszkij: ezekről a témákról volt szó külpolitikai podcastunkban Takácsy Dorkával és Takács Márkkal. Ukrán riportban mutattuk be a herszoni méhész mindennapjait, és írtunk Laura Loomerről, a befolyásos amerikai szélsőjobboldali influenszerről, aki váratlanul átállt az oroszoktól az ukránok oldalára, senki nem tudja, hogy miért.
Írtunk arról, hogy éppen esik szét a lengyel jobboldal, ahogy arról is, hogy mi okozta a váratlan menekültválságot Ceutában, és követtük a hét egyik legnagyobb nemzetközi botrányát, a FIFA privatizációs terveit, ami miatt az európai, az amerikai és az ázsiai tagállamok is hevesen tiltakoztak, hogy aztán ma reggelre aztán visszavonulót hirdessen Infantino.
A választásokra készülődő Vlagyimir Putyinnak az ukrán csapások mellett a korábbiaknál is súlyosabb üzemanyagválságot is kezelnie kéne. Háborús tüntetések Ukrajnában, Zelenszkij átrendezi az ország katonai vezetését. Külpolitikai podcast hőhullámhoz Takácsy Dorkával és Takács Márkkal.
Pont akkor esik szét még jobban a Fidesz, amikor lenne fogás a Tiszán. Tusványostól a parlamentig, mi hazánkos beszólástól a kibontakozó energiaválságig húzódik a kérdés: megállt már a lejtőn a volt kormánypárt? Erről beszélgettünk a 444 stúdiójában.
Közérdekű adatigénylésünk révén derült ki, hogy Japántól Kanadán át Chiléig áramoltak magyar adófizetői pénzek a Bethlen Gábor Alaptól.
„Nekik ez a Kádár-kocka valóságos palota” – riport a Szalonnára költöztetett kassai romákról és a bádogvárosról, amit kampánymódban számolnának fel egy ingatlanmutyival ötvözve a szlovák politikusok.
Az egyiket, egy 30 milliárdosat csak 11 nappal a választások előtt. Adatigényléssel megkaptuk a 600 milliárdos állami irodaház-vásárlások dokumentumait. A Tiborcz-féle zuglói irodaházak ügye már a 2022-es választások előtt elkezdődött, Balázs Attila 2023 húsvétjára kapott 244 milliárdos szerződést. Az állam jogászai jórészt Nagy Márton testvérének régi csapatából kerültek ki.
Elengednék azokat, akik eddig ellógták az ülések nagy részét.
Voltak, akiket kirúgtak, mások önként távoztak, azóta évek teltek el. Mi lett azokkal, akik polgári engedetlenséggel álltak ki egy jobb oktatási rendszerért?
Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök tényleg félmilló illegális migránsnak adott uniós állampolgárságot? Nem, erről egyformán hazudnak az embercsempészek és az olasz kormány vezetői. De amnesztiát tényleg adott és lehet, hogy részben emiatt rohamozta meg egy nap alatt 50 ezer ember az Afrikai területen található spanyol várost, Ceutát.
Megpróbáltuk kibogozni az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói tisztsége körüli szálakat. De csak újabb gubancokat találtunk.
A FIFA elnöke titokban leszervezte, hogy a világszervezet összes bevételt hozó tevékenységét szervezzék ki egy új cégbe, aminek a 21 százalékát külső befektetőknek adnák el. A befektetők vezetője a Trump-klán tagja, Joshua Kushner. Infantino lenne az új cég vezetője, tízszer annyi pénzért, mint amennyit FIFA-elnökként keres.
A Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik az atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése.
Korábban ismeretlen TikTok-tartalomgyártók és a Fidesz peremén mozgó influenszerek indították el a Dobbanjon mozgalmat, amely szombaton már országjárásba is kezd. Úgy beszélnek mint a Megafon, egyelőre azonban nem tudni, milyen forrásból finanszírozzák a működésüket. A képgenerálókkal azonban nem spórolnak: a mindent betakaró AI slopot „saját márkás termékként" árulják a rendezvényeken.
Egyelőre önkorlátozásra szólítják fel a nagyfogyasztókat, de előkészítenek egy jogszabályt, amellyel kötelező jelleggel is le tudnának kapcsolni üzemeket.
Európában, és főleg a térségünkben áramellátási válságot okozhat, és az árak elszabadulásához vezethet az aszályos időjárás. Tudunk-e áramot venni, és mennyiért? Mi az a gördülő áramszünet? Hány légkondi egyenlő egy paksi erőművel? Lesz-e az energiaválságból gazdasági krízis?
Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök távozása még nehezebb helyzetbe hozhatja a válságban lévő PiS-t. A lengyel pártrendszer előtt átrendeződések állnak, Jarosław Kaczyński most fizeti az árát annak, hogy úgy irányította a PiS-t, ahogy szövetségese, Orbán Viktor a Fideszt.
Részegen pisilő turisták, taxishiénák és üvegszilánkok: tényleg olyan súlyos probléma 70 perc hajókázás, vagy csak Újlipótvárosban fújják fel az ügyet? A Vigadóhoz raknák át a hajókat, Karácsonyék egyelőre nem jöttek elő a megoldással.
A méhész szerint a jó akácosok a Dnyipro megközelíthetetlen túloldalán vannak, az utánfutóján mostanra pedig már nincs olyan négyzetméter, ahol ne lennének repesz ütötte lyukak, repedések.
Laura Loomer interjúban beszélt pálfordulásáról, és tanácsokat adott az ukránoknak. Azonban továbbra sem teljesen tiszta, miért lett az amerikai szélsőjobboldal egyik leghangosabb Ukrajna-ellenes szereplője hirtelen Ukrajna barátja.
Kikértük az északi-pesti fideszes „civil” szervezet pályázatát, hogy éppen a kampányban valóban fideszes propaganda terjesztésére kértek-e pénzt. Majdnem.
A kormányfő szerint Orbán egyre zavarosabb politikai delíriumban magyarázza a saját vereségét, az ellenzék szerint Magyar nem érti Tusványost.