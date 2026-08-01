Kétmilliárdért felújították, két hónap után kénytelenek voltak bezárni a bélapátfalvai apátságot

A a 2,131 milliárd forintból felújított bélapátfalvi ciszterci apátsági templomot és látogatóközpontot májusban adták át, az ünnepélyes szentmisén Ternyák Csaba egri érsek is megáldotta. Két hónappal később, a turisztika szezon kellős közepén azonban az Egri főegyházmegye bezárta a komplexumot, írja a Népszava. A főegyházmegye finomhangoló restaurálási és rekonstrukciós munkálatokra hivatkozva hozta meg a döntését, azonban a tényleges okok ennél súlyosabb problémákra utalnak.

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A lap szerint hiába készültek el május elejére a munkálatokkal, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után elindított a használatbavételi engedélyeztetési eljárás kudarccal zárult: az átadás után, június végén elutasító határozatot kaptak. Az engedélyező hatóság szerint az épület építésügyi szempontból rendben van, a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, „ugyanakkor örökségvédelmi és vízügyi szakmai szempontból nem elégíti ki teljeskörűen a vonatkozó előírásokat”.

Az örökségvédelmi problémát az okozza, hogy az orgonát restaurálás után a templom karzatára kell visszahelyezni, a szószéket pedig – ami a barokk időkre emlékeztet – az új múzeumi épületbe kell áttenni. „Vízügyi szakmai szempontból pedig további vizsgálatok és tanulmány elkészítése szükséges az elkészült munkálatokról és a jövőbeni üzemeltetésről” – írta a lap az egyház „ez ügyben meglehetősen homályos” válasza nyomán. A Népszava helyiektől származó információi szerint „a védett bükki karsztvízrendszert látják veszélyben a szakemberek, a templom környékén lévő forrásokat féltik a megnövekedett forgalom és látogatószám miatt”.

Az egyház szerint „a hiányosságok pótlása folyamatban van”, és még idén minden probléma megoldódik, méghozzá viszonylag olcsón: „a javítási munkákhoz kapcsolódó szerződéskötések folyamatban vannak, ezek a felújítás teljes bekerülési költségének töredékét teszik ki”.