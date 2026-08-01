Magyar Péter: A lakosság áramfogyasztását csak akkor korlátozhatják, ha minden más lehetőség kimerül

Szombat délelőtt Magyar Péter tájékoztatott az energiaválság miatti rendkívüli intézkedésekről.

Magyar megismételte, hogy a paksi atomerőmű már csak 480 megawatton termel. Közölte, hogy az atomerőmű teljes leállítására a tervezettnél korábban, akár már a hétvégén is sor kerülhet. A villamosenergiarendszert irányító MAVIR életbe léptette a villamosenergiarendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt.

Fotó: Németh Dániel/444

A miniszterelnök elmondta, hogy a jelenlegi válsághelyzet összehangolt kormányzati intézkedéseket követel. A védelmi munkacsoport rendkívüli ülésén a helyzet áttekintése után több azonnali döntést hoztak, ezekről is tájékoztatott:

Valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőmű működik és készenlétben áll, beleértve a régi, használaton kívüli erőműveket is. Mindegyiket ellátták megfelelő üzemanyaggal.

A Dunamenti Erőmű javítása folyamatban van, ha minden rendben megy, vasárnap újraindulhat.

Az önkéntes korlátozások miatt megkeresett vállalatok nagy része vállalta az energiafelhasználás csökkentését az esti csúcsidőszakban. Az eddigi vállalások (240 megawatt) mérhetően csökkentik a hálózat terhelését.

Mivel azonban ezek az önkéntes korlátozások nem feltétlenül lesznek elegendőek a továbbiakban, a mai naptól új kormányrendelet lép hatályba, ami megváltoztatja az eddigi működést.

A kormány arról is döntött, hogy hétfőtől 17-22 óra között leáll a vasúti teherforgalom.

Hétfőtől szerdáig otthoni munkavégzés lesz az államigazgatásban mindenhol, ahol ezt a munkavégzés lehetővé teszi, ugyanerre kérik a piaci vállalatokat is.

Minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várnak el Magyarország minden önkormányzatától.

Harmadfokú vízkorlátozás lesz minden olyan településen, ahol az ivóvíz-ellátás veszélybe kerül, azaz minden nem létfontosságú ivóvízfelhasználást korlátozni fognak. Öntözés, autómosás, medencék feltöltése várhat, Magyar mindenkit arra kért, hogy ezektől tartózkodjon.

Az előbb említett új kormányrendelet határoz arról, hogy először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, ennek teljesítését ellenőrzik, ha pedig ők a saját vállalásukat nem tartják be, szankciókra számíthatnak. Ha további intézkedésekre lesz szükség a MAVIR (előzetes figyelmeztetés után) kötelező csökkentést rendelhet el, egyes nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról. A lakosság áll a korlátozási lánc végén, az ő fogyasztásukat csak legvégső esetben korlátozhatják. Magyar szerint az előző kormány alatt pont fordított logika működött, először a lakosságot korlátozták volna.

Az új kormányrendelet értelmében átmenetileg megnyitja a lehetőséget arra, hogy a háztartási napelemes rendszerek szélesebb körben táplálhassanak vissza a villamosenergia-hálózatba, hogy ennyivel is kevesebb importra legyen szüksgég.

Magyar elmondta, hogy folyamatos kapcsolatban vannak az osztrák és szlovák vízügyi hatóságokkal. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy nem igaz, hogy Ausztria és Szlovákia olyan intézkedéseket vezetett volna be, amelyek csökkentik a Dunán érkező vízmennyiséget.

A következő napokban további apadásokra kell felkészülni.