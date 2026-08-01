Megtartották az 56 centis tóban a Balaton-átúszást, Révfülöpnél 28 fokos vízben indult a mezőny

A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter győzött a szombati 44. Lidl Balaton-átúszáson, írja az MTI. A versenyt kétszeri halasztás után rendezték meg, július 18–19-én egy érkező hidegfront és az előrejelzett viharos időjárás, egy héttel később a túl alacsony vízhőmérséklet miatt halasztottak.

A mezőny Révfülöptől úszott Balatonboglárra, a rajt helyszínénél most 28 fokos a Balaton. A tó vízmérce szerinti mélysége most 56 centiméter – volt ennél sekélyebb is, 2003-ban a siófoki vízmércén mért 23 centiméteres vízállás a történelmi minimum –, de a rajt és a cél között azért úszni kellett, Nagy Nándorról már a célba érkezés után készült ez a vízen futó kép:

A férfi győztes a 44. Lidl Balaton-átúszás céljában Balatonbogláron Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

Nagy egyébként 59:20 perc alatt teljesítette az északi és déli part közötti kijelölt 5,2 kilométeres távot. Második helyen Hegedűs Marcell ért célba 1:07:52 órával, míg a harmadik Torma Benjámin (1:14:10) lett a férfiaknál.

A nők mezőnyében Békési 1:15:59 óra alatt ért célba, közel négy perccel megelőzve a második helyezett Horváth Esztert (1:19:44), akit újabb bő négyperces lemaradással (1:24:10) az Olaszországban született, de magyar színekben induló Ashleen Mandrick követett.

A versenyre 1190 hazai településről, illetve hatvan országból neveztek, a legidősebb induló 90 éves volt. Az MTI szerint az indulók 57 százalék férfi, 43 százaléka nő volt, utóbbiak a féltávon és SUP-on indulók mezőnyében többségben voltak 56 és 55 százalékkal.