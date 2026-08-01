Munkagépekkel próbálják összekötni a Velencei-tóból maradt pocsolyákat

„A Velencei-tó jelenlegi hidrológiai állapotában a vízterek közötti kapcsolatok fenntartása érdekében elengedhetetlen az élőhelyvédelmi beavatkozások végrehajtása. Az alacsony vízállásból eredő kedvezőtlen folyamatok mérséklését a különböző vízterek közötti vízmozgások fenntartásával lehet biztosítani”

– ezzel az extrém bikkfanyelvű felütéssel kezdődik az Országos Vízügyi Főigazgatóság és Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook-posztja.

Melyben azt írják, a munkálatok kizárólag a legszükségesebb helyszíneket érintik, és a lehető legkisebb mértékű beavatkozással kell járniuk. Tíz helyszínen zajlik beavatkozás. Elsőként Dinnyés térségében, a Névtelen-tisztás és a Kis Mihály-tisztás közötti átjáró mélyítése kezdődik egy munkagéppel szombaton. Hétfőn pedig olyan kétéltű munkagép érkezik a Velencei-tóhoz, amit természetvédelmi területeken és tavakon használnak. A beavatkozások elsősorban az összekötő csatornák és átjárók mélyítésére, a felhalmozódott lágy iszap eltávolítására, a meglévő természetes élőhelyek közötti kapcsolat, a vízmozgás helyreállítására irányulnak.

Gárdony Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Hogy miről van szó közérthetőbben? A kiszáradó Velencei-tó vízszintje a tartós szárazság miatt annyira lecsökkent, hogy a tó egyes részei nem állnak kapcsolatban egymással. Normál helyzetben a víz folyamatosan áramlik a különböző öblök, nádasok és nyílt vízfelületek között, most azonban több helyen a sekély átjárók és csatornák részben feltöltődtek iszappal, ezért a vízmozgás lelassult vagy meg is szűnt.

Ennek következtében egyes vízterek gyakorlatilag elszigetelődhetnek: a víz gyorsabban felmelegszik, romolhat a minőség, csökkenhet az oxigéntartalom, ami veszélyt jelenthet a halakra, a vízi élővilágra és a nádasok ökológiai állapotára. A most bejelentett munkák célja nem a tó vízszintjének emelése vagy a feltöltés, hanem az, hogy a még meglévő víz a tó különböző részei között szabadabban tudjon áramlani.