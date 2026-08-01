Orbán Anita nyilvánosságra hozta a levelet, amiben uniós országok mentek neki a spanyoloknak a migrációs politika miatt

Az Európai Bizottság elnökének, az Európai Tanács elnökének és Írországnak, az EU soros elnökének címezte azt a közös levelet a 22 uniós tagország állam- és kormányfője, amiben komoly kritikát fogalmaztak meg a spanyol menekültpolitikával kapcsolatban az elmúlt napokban a Marokkó területébe ékelődött afrikai spanyol városnál, Ceutánál történt kaotikus és drámai események nyomán. Csütörtökön 24 óra alatt mintegy 50 ezren jutottak be a tengeren és a kerítésen át az unió területére, a rohamnak több mint ötven halálos áldozata volt. (Szombatra a spanyol hatóságok szerint szinte mindenki visszatért Marokkóba.)
Az uniós vezetők közös levelét – amit csak Franciaország, Luxemburg, Portugália, illetve az érintett spanyolok és az egyik címzett Írország nem írt alá – szombat délután tette közzé a magyar külügyminiszter a Facebookon.
A levél aláírói „komoly aggodalmukat” fejezik ki a történek miatt, amik Orbán Anita szerint „nyugtalanító emlékeket idéz fel 2015-ből, amikor Európa külső határait gyakorlatilag áttörték”.
Az uniós vezetők szerint kötelességük, hogy „hatékonyan elrettentsük és következetesen visszaszorítsuk az illegális migrációt azáltal, hogy összehangoljuk fellépésünket, megerősítsük külső határainkat, valamint kezeljük mindazokat a szakpolitikai intézkedéseket, amelyek vonzó tényezőként hathatnak, így például a nagyszámú irreguláris migráns jogállásának rendezését”. A politikusok szerint „nem engedhetjük meg az ellenőrizetlen tömeges határátlépéseket, a migráció eszközként való felhasználását vagy más hibrid fenyegetéseket, amelyek azt a benyomást kelthetik, hogy lehetséges az illegális belépés az Európai Unió területére”.
Azt írták: „tisztában vagyunk azzal, hogy a spanyol Legfelsőbb Bíróság közelmúltbeli ítéletét felhasználták ennek a támadásnak a kiváltására, valamint migrációs és menekültügyi rendszerünk kijátszására”.
Üdvözölték, hogy Spanyolország és Marokkó „szorosan együttműködik az illegálisan belépett migránsok gyors visszaküldése érdekében”, ugyanakkor a helyzetet olyan súlyosnak látják, hogy kérték a belügyminiszterek rendkívüli videókonferenciájának sürgősségi összehívását. „A találkozónak lehetőséget kell biztosítania a helyzet közös értékelésére és az összehangolt európai válaszról való megállapodásra, beleértve a rendelkezésre álló uniós eszközök gyors mozgósítását és a Spanyolországnak nyújtandó szükséges támogatást” – írták.
A levél végén az aláírók „ismételten jelzik”, hogy készek „minden szükséges intézkedést megtenni az uniós joggal és a Schengeni határellenőrzési kódexszel összhangban a közrend védelme, valamint a másodlagos mozgásokból eredő kockázatok kezelése érdekében, többek között az ideiglenes belső határellenőrzések megerősítésével vagy újbóli bevezetésével”.
Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök tényleg félmilló illegális migránsnak adott uniós állampolgárságot? Nem, erről egyformán hazudnak az embercsempészek és az olasz kormány vezetői. De amnesztiát tényleg adott és lehet, hogy részben emiatt rohamozta meg egy nap alatt 50 ezer ember az Afrikai területen található spanyol várost, Ceutát.
A halálos áldozatok száma 57-re emelkedett.