Orbitális Paks-konteóval rúgta be országjáró turnéját a Dobbanjon mozgalom

40 fok körüli hőségben kevésbé éles az elme, ilyenkor, ha lehet, még kevésbé áll ellen a fondorlatosan adagolt téveszméknek. Ebben a kiszolgáltatott állapotban ért utol Tóth Elizabeth energiagazdasággal kapcsolatos konteója szombat délben a szegedi Széchenyi téren. Rajtam kívül még pár száz ember volt szem- és fültanúja annak, hogy a Dobbanjon mozgalom alapító elnöke a Paksi Atomerőmű visszakapcsolását – ami 44 év után először állhat le ezen a hétvégén – nem a Duna vízállásához, hanem az oroszok közreműködéséhez kötötte.

Tóth Elizabeth aka Elizabeth-Magyar Valóság Fotó: Német Szilvi/444

A „magyar szív ne áradjon, hanem dobbanjon” szlogen alatt és saját elmondásuk szerint közösségi finanszírozással működő mozgalom két, gyors egymásutánban szervezett budapesti tüntetés után először jelent meg vidéken. Rejtélyes okokból épp az ország egyik legbalosabb városában, Szegeden rúgták be országjáró turnéjukat, amely főként Elizabeth–Magyar Valóság személyére, szerkesztőség nélkül maradt jobboldali médiamunkásokra és a mozgalom alig több mint háromezer Facebook-követőjére épít. Ahogy ebben a cikkünkben részletesen megírtuk, a Dobbanjon a Fidesz régi jelszavait hasznosítja újra, de a Mi Hazánktól sem határolódik el.

Elizabethet a Fidesz hivatalosan is szónoknak kérte fel a Sándor palota elé szervezett Stop Önkény tüntetésre, ennek egyfajta folytatásaként harangozták be a mostani szegedi eseményt is. Előzetes elvárásaimat jelentősen befolyásolta az az AI-esztétika, amivel a Dobbanjuk a Facebookon kommunikál. De hát jól tudjuk, hogy a valóság mindig hervasztóbb, mint a fantázia vagy a hallucináció:

Valóság:

Drónfotót nem tudtam, oldalt még álltak

Az eseményen nem mindenki tudta, mire érkezett: az biztosnak tűnt, hogy keresztény-patrióta-nemzeti és családi értékeket előtérbe helyező rendezvény várható, de a szervező kilétéről az általam megkérdezett résztvevők már nem nyilatkoztak ennyire magabiztosan. Egyesek a helyi Fideszt vélték a megmozdulás mögött, míg mások, akik jobban beleolvasták magukat a Facebookba, siettek tisztázni, hogy nem, nem, ez civil kezdeményezés.

A közönség soraiban több DPK-s pólót és Orbán-firkát is szpottoltam: volt, aki a Z-bloggerek fanatizmusát megszégyenítő módon még a kánikulában sem vette le az Orbán világmegfejtését ábrázoló kapucnis pulóverét.

Arra a kérdésemre, hogy Szegeden mennyire erős a szimpátia a volt kormánypárt iránt, egy idős úr csak a színpad előtt két oldalt az árnyékban ácsorgó csoportokra bökött:

„Ennyien vagyunk, nem többen.”

Azokat persze nem számolta bele, akik hozzám hasonlóan Pestről vagy akár más városokból érkeztek.

Elhivatottság. Fotó: Német Szilvi/444

Büszkeség. Fotó: Német Szilvi/444

A szervezésről én is szívesen hallottam volna többet, ezért megkérdeztem az egyik, rendezői nyakbaakasztót viselő embert, készíthetek-e villáminterjút Elizabethtel. Erre a mozgalommal kapcsolatos sok kérdőjel mellett az is okot adott, hogy pénteki cikkünk után kiderült: a TikTokon aktív tartalomkészítő nem is annyira a semmiből jött. Közösségimédia-karrierje előtt még leánykori nevén (?), Bomlász Elizabethként a Jobbik ifjúsági tagozatának volt a tagja, 2014-ben pedig a Jobbik színeiben indult Budakeszin az önkormányzati választáson, ahol 36 szavazattal a voksok 6,44 százalékát szerezte meg. Az interjú most nem jött össze, de legalább a szervezeten belüli dinamika világos lett: úgy tűnt, jelenlegi párja, Jenei Miklós az, akivel a szervezésben a legszorosabban együttműködik - ennyiben a dolog családi vállalkozás jelleget ölt. Az eseményen is ő irányított, terelgette a felszólalókat, felügyelte a rendet.

Jenei Miklós (b) kordont igazít Fotó: Német Szilvi/444

Hogy a színpadra lépő Elizabeth mondanivalójának összeállításában kinek mekkora szerepe volt, nem tudni. Mindenesetre Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk elnökének az idegen gazdasági és politikai érdekeket, valamint az atomenergia-ellenes zöldlobbit vizionáló X-posztja is sorvezetőül szolgálhatott a gondolatmenethez, amelyet már a bevezetőben is kiemeltem, és ami bennem legalábbis a legnagyobb elképedést keltette.

Miközben a fideszes országgyűlési képviselők és Orbán Viktor igeforrása is bőségesen szórja álhírekkel és hamis történelmi párhuzamokkal az erre fogékony közönséget, és a Megafon egykori véleményvezérei a fogyasztás visszafogása helyett túlfogyasztásra biztatnak, az orosz szál ilyen hangsúlyosan még nem került elő.

Elizabeth eszmefuttatása valahogy így kezdődött

„Ha már felelős kormányzásról beszélünk, beszéljünk egy kicsit a Paksi Atomerőműről is. Magyar Péter hivatalos tájékoztatása szerint a mostani leállás oka a Duna rendkívül alacsony vízállása és a hűtés biztosítása. Ezt tudomásul kell venni, ezt el kell fogadni. Ugyanakkor, kedves emberek, bennem felmerül egy roppant nagy kérdés: ha a Duna vízállása rendeződik, szerintetek újra fogják indítani a blokkot? Én most nem állítok nektek itt semmit, csak felteszek nektek egy kérdést."

– mondta Tóth Elizabeth a színpadon.

Senkit ne tévesszen meg ez a dezinformációs technika, ami látszólag csupán kritikus gondolkodásra késztet. A megfejtést azért mégse bízta egyéni belátására:

„Az újraindításnak, kedves emberek, [...] van egy nagyon nagy feltétele (sic): dúsított urán fűtőelemekre van szükség. Azt tudni kell, hogy ezeket a fűtőelemeket Oroszország gyártja. Tehát ha Oroszország gyártja, és jelenleg Oroszország embargó alatt áll, akkor Magyarország nem fogja újraindítani a paksi atomerőművet. Szóval elgondolkodhatunk, miért történt ez a leállás, és nem az EU áll-e ennek a hátterében, hogy az Európai Unió nagyon le akarta választani Magyarországot, illetve az EU több tagországát 2022 óta az orosz atomenergiáról. Szerintem, és ez csak egy feltételezés, most éppen ez történik”

– mondta. Majd elaltatta a kételyeket azzal, hogy „nagyon körbejárta a témát, és nagyon kiedukálta magát”.

Fotó: Német Szilvi/444

A beszéd további részére nem is tudtam figyelni, annyira megmozgatták a gondolataimat az új dimenziók, amiket ez a magyarázat nyitott. Ezért inkább még a helyszínen gyorsan felvettem a kapcsolatot a Paksi Atomerőmű Zrt. sajtóosztályával, ahonann Kovács Antal kommunikációs igazgató el is igazított. Röviden annyit írt, hogy

„az [orosz importra vonatkozó] állítás valótlan”.

Hosszabban:

„Az erőmű újraindításához nem szükséges semmilyen eltérő üzemanyag, a reaktorokban lévő ugyanis teljes mértékben alkalmas a blokkok újraindítására. Emellett a Paksi Atomerőmű jelenleg mintegy két és fél évre elegendő nukleárisüzemanyag-készlettel rendelkezik.

A blokkok leállítása és újraindítása az atomerőmű szakemberei számára rutinfeladat, a tervezett éves karbantartások során ezt a folyamatot minden évben elvégezzük. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtottuk végre ezt a műveletet.

Ahogyan az atomerőmű működése, úgy minden üzemeltetési beavatkozás is jár minimális biztonsági kockázattal. A több évtizedes üzemeltetési tapasztalatnak, valamint a hazai és nemzetközi nukleáris biztonsági szervezetek által felügyelt, szigorúan szabályozott folyamatoknak köszönhetően ez a kockázat elhanyagolható, az atomenergia-termelés pedig Pakson továbbra is biztonságos és megbízható.

A Paksi Atomerőmű munkatársai – ahogy minden felelős magyar ember – elítélnek minden dezinformációt és minden olyan nyilatkozatot, amely veszélyeztetheti a jelenlegi védekezés sikerességét. Egy ilyen rendkívüli helyzetben különösen fontos a nemzeti összefogás, valamint a hiteles és ellenőrzött információk közlése” – magyarázta.

Dobbanjon! Fotó: Német Szilvi/444

A többi felszólalóra ezek után – plusz a déli órákban fellépő fokozott UV-sugárzás miatt is – csak fél füllel kapcsolódtam rá: Elizabeth után Gyürky Enikő, a Mandiner munkatársa lépett a színpadra, akit a mozgalom oszlopos tagjaként konferáltak fel. Azt üzente, a lapot megszüntethetik, de a szellemiséget nem, és előrevetítette, hogy van valami, amit ő már tud, és ami a feltámadást jelentheti. Gyürkyt a szőregi Csodaszarvas Polgári Kör vezetője váltotta (a közösségnek elmondása szerint négyszáz 60 év fölötti tagja van, de előfordulnak huszonévesek is), majd Dezse Balázs, a megszűnt Pesti Srácok egykori újságírója következett, aki egy tiszás kommentelővel veszekedett a színpadon. De mindenszarizmusról és rossz kormányzásról is beszélt.

A békés megmozdulást egy ellentüntető és egy kukásautó zavarta meg.

Dobák Lászlóné, a szőregi Csodaszarvas Polgári Kör vezetője. Fotó: Német Szilvi/444