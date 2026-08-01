Oroszország ismét nagyszabású ballisztikus rakétatámadást indított Kijev ellen

Ismét ballisztikus rakétákkal támadta Oroszország Kijevet. A hatóságok szerint a támadásban legalább kilenc ember meghalt, további 28-an pedig megsérültek, köztük négy gyermek.

A helyi hatóságok közlése szerint az orosz támadás lakó- és nem lakóépületeket egyaránt eltalált, köztük társasházakat, raktárakat, egy autómosót és egy parkolót. Vitalij Klicsko kijevi polgármester arról számolt be, hogy egy rakéta roncsai egy ötemeletes épületre zuhantak a Szolomjanszkij kerületben. Az udvaron tűz ütött ki, ami megnehezítette a lakók kimenekítését, többen bent rekedtek.

Július 30-ára virradó éjszaka Oroszország drónokkal és rakétákkal Ukrajna több városát is megtámadta, köztük a nyugati országrészben fekvő, ritkán támadott Lvivet, ami miatt még Kelet-Lengyelországban is légiriadót rendeltek el, miután egy orosz rakéta a lublini vajdaságban egy mezőre zuhant. A támadásokban legalább nyolcan meghaltak, és több mint ötvenen megsérültek.

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Oroszország idén tavasz óta rendszeresen ballisztikus rakétákkal támadja az ukrán fővárost. Moszkva célja ezzel az, hogy túlterhelje az amúgy is megfeszített ukrán légvédelmet, és ezzel a lehető legnagyobb pusztítást okozza lakónegyedekben és kulturális jelentőségű helyszíneken. A ballisztikus rakétákkal végrehajtott támadások azért különösen pusztítóak és halálosak, mert csak kevés fegyver képes lelőni az oroszok nagy sebességű Zircon és Iszkander rakétáit. Jelenleg a Patriot elfogórakéták jelentik az egyetlen hatékony védelmet, Ukrajna készletei azonban kimerültek.

Donald Trump amerikai elnök korábban azt mondta, hogy engedélyezné Ukrajnának saját Patriot elfogórakéták gyártását, ám néhány órával azelőtt, hogy Oroszország újabb ballisztikus rakétacsapást mért Kijevre, visszakozott. (Pravda, Kyiv Independent)