Ötperces orvosi vizsgálat után sorozhattak be egy ukrán rappert Kijevben

A Zipulya művésznéven ismert kijevi rappert és bloggert – polgári nevén Andrij Posziszajevet – besorozták az ukrán hadseregbe, derül ki az Instagram-oldalán közzétett bejegyzésből.

Zipulya Fotó: Zipulya/Instagram

„Andrijt jogellenesen sorozták be. A VLK-n (katonai orvosi alkalmassági bizottság) öt perc alatt »átment«, alkalmasnak nyilvánították. Fejlődési elmaradással élő gyermekek bentlakásos intézményében járt iskolába, sajnos soha nem sikerült rokkantsági státuszt vagy hivatalos diagnózist szereznie. Ezt senki sem veszi figyelembe!” – áll a bejegyzésben.

Aki hallgatna is valamit a művésztől, annak azt a számát ajánlom, melynek az elmúlt években széles körben mémesedett „kulcsmondata” magyarra nagyjából így fordítható: „na hát annyi baj legyen, tyau-tyau-tyau”:

Az ukrán hatóságok sorozási gyakorlatát számtalan kritika érte az elmúlt években. (Meduza)