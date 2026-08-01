Panyi „Migránsközösségek” Miklós úgy megszakértette az áramválságot, hogy a magyar népességfogyás adta a másikat

A Fidesz kormányzati időszakának nyilvánvaló hr-politikai kudarca, hogy Panyi Miklós nem tudott feljebb lépni az államtitkári-miniszterhelyettesi szintnél. Most, amikor a hőség és szárazság többes hatása (apadó Duna, lekapcsolt paksi blokkok, növekvő áramfogyasztás) egy kiadós villamosenergia-válság árnyékában él az ország, a fideszes politikus elmagyarázta, miért jó az, hogy nem jöttek be az országba a menekültek – és egy füst alatt arra is rámutatott, milyen komoly, a Fidesz előrelátásáról tanúskodó siker, hogy a NER tizenhat éve alatt bő félmillióval csökkent a magyarországi népesség.
Nézzük a logikai érvelés láncolatát lépésről lépésre!
Premissza 1.: Ma nincsenek „százezres létszámú migránsközösségek Magyarországon”.
Premissza 2.: Csúcsfogyasztásnál kb. 3000-35000 MW a lakossági fogyasztás.
Közbülső konklúzió: Ha „100 ezerrel nagyobb migránsközösség élne Magyarországon, akkor ők is 30-35 MW áramfogyasztással terhelnék a hálózatot az esti csúcsidőszakban. De nincs, ezért nem teszik.”
Végső (Panyi által talán végig nem gondolt) konklúzió: Ha nem fogyott volna Magyarország népessége a Fidesz-kormányok – ezek szerint előrelátó, bár akkor demográfiai csődnek tűnő – politikájának hatására a 2010-es 10 014 324 fős létszámról 9 488 428 főre 2026 elejére, akkor 525 896 fővel többen élnénk az országban. Vagyis a Fidesz idejére tehető népességfogyásnak köszönhető a csúcsidőszakban 158-184 MW áramfogyasztás megspórolása. Logikus: minél kevesebben vagyunk az országban, annál kevesebb áram kell. Köszi, Fidesz!