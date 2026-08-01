Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét a hőség miatt, van, ahol este 9-ig fürdőzhetünk

A harmadfokú hőségriadó miatt augusztus 4-ig csak este nyolc órakor zár a fővárosban a margitszigeti Palatinus strand és az óbudai Római Strandfürdő. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tartana, a hőségriadó idején a zárás egy órával későbbre került. A pénztárak a zárás előtt egy órával bezárnak, a medencéket és a medencetereket pedig húsz perccel korábban kell elhagyni.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A szintén fővárosi, a XIII. kerületben lévő Dagály strand ennél is tovább, este kilencig tart nyitva a hőségriadó idején.

Az MTI összeállítása szerint több megyei jogú városban szintén meghosszabbították a strandok nyitvatartását, illetve ingyenes vagy kedvezményes esti fürdőzést biztosítanak a hőség miatt.

Debrecen: augusztus 3-6. között 18 órától 20 óráig ingyenesen használhatják az Aquaticum strandját a debreceni lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal érkezők. A medencéket 19.30-kor zárják.

Székesfehérvár: augusztus 3. és 14. között hétköznapokon 17 órától 20 óráig ingyenesen látogathatják a helyiek a Csitáry-strandot. A kedvezmény a strand befogadóképességéig, székesfehérvári lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal vehető igénybe. Hőségriasztás idején a strand egy órával tovább, 20 óráig tart nyitva.

Pécs: a Hullámfürdő augusztus 4-ig 20 óráig fogadja a vendégeket, 18 és 20 óra között félórán váltható strandbelépő. A kedvezményt a később elrendelt harmadfokú hőségriasztások idején is alkalmazzák.

Szolnok: augusztus 3-7. között 17 órától 20 óráig a szolnoki lakcímkártyával rendelkezők ingyenesen látogathatják a Tiszaligeti Élményfürdőt és a Véső úti Strandfürdőt.

Zalakaros: a helyi strandfürdő augusztus 1-4. között mindennap este nyolc óráig tart nyitva.

A Szeged közelében lévő Sándorfalván lévő Nádastó ingyenes strandolást kínál a sándorfalvai és algyői lakosoknak július 30. és augusztus 4. között.

Kecskemét: augusztus 3-tól 14-ig hétköznap délutánonként a tartós hőségre való tekintettel nem kell fizetni a jegyért a Széktói Strandon és a Domb Beachen

Ha tudsz még olyan fürdőt vagy szabadstrandot, ahol hosszabb nyitvatartással, ingyenes belépéssel várják a fürdőzőket, írd meg, és kiegészítem a listát.