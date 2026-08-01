Több száz kegyelmi kérvény várhatja a friss-ropogós új államfőt

A Magyar Péter-kormány megalakulása óta még nem küldött az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi kérvényt a Sándor-palotába, így százas nagyságrendű elbírálásra váró akta várhatja majd a Sulyok Tamás után hivatalba lépő új köztársasági elnököt – írja a HVG.

Az akkor még a pozíciójában lévő Sulyok Tamásról – a köztársasági elnök hivatalának adatszolgáltatása alapján – július elején derült ki, hogy június 30-áig 314 kegyelmi tárgyú döntést hozott, de minden kérelmet elutasított.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az április 30-ai adatközlésnél is pontosan ugyanennyi volt e befejezett ügyek száma. Ez azért történhetett meg, mert a május 1. és június 30. közötti időszakban a Sándor-palotába nem érkeztek kegyelmi előterjesztések. Nem azért, mert senki nem kért kegyelmet, hanem azért, mert az Igazságügyi Minisztérium több havonta, csoportosan küldi meg a köztársasági elnök hivatalának a kérvényeket.

Tavaly Sulyok Tamás adott kegyelmet, bár nem sokat: 2025-ben 689 beadvány érkezett hozzá, ebből négyet bírált el pozitívan. Sulyok kegyelmi rekorder lett a magyar államfők közt, hiszen olyan egyik elődjével nem fordult elő a megelőző 35 évben, hogy egy teljes éven át egy kérelmet se hagyjon jóvá, de ő megtette.