Tűz ütött ki a moszkvai Vaszilij Blazsennij-székesegyházban

Tűz ütött ki szombat hajnalban a moszkvai Vaszilij Blazsennij-székesegyházban, a lángokat a tűzoltók hamar eloltották, áldozatokról nem tudni - közölték az orosz hatóságok. A katasztrófavédelem szerint a tűz a székesegyház első emeletén keletkezett, ahol bútorok is lángra kaptak, és mintegy tíz négyzetméteren égtek. A tűz okát nem közölték.

Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

Egy kis ismeretterjesztés: A Vörös téren álló székesegyház Moszkva egyik legismertebb jelképe. A 16. században, 1555 és 1561 között épült IV. (Rettegett) Iván cár parancsára, annak emlékére, hogy az orosz seregek 1552-ben elfoglalták Kazany tatár erődjét. Eredetileg nem is Vaszilij Blazsennij-templomnak hívták, hanem a Mária oltalmának szentelt központi székesegyháznak; a ma ismert neve a később hozzáépített, Vaszilij, a „Krisztusért bolond” néven tisztelt moszkvai szent sírja fölé emelt kápolnából ered. Az épület valójában több templom együttese: nyolc kisebb kápolna veszi körül a központi részt, amelyek együttesen egy különleges, csillagszerű alaprajzot alkotnak. A színes, hagymakupolás tornyok ma már ikonikusak, de eredetileg a kupolák aranyozott, sisak alakúak voltak, a tűzvészek után alakították át őket, és a ma ismert élénk színeket csak később, a 17. században kapták. A legenda szerint Rettegett Iván megvakíttatta az építészeket, hogy soha többé ne tudjanak hasonló szépségű épületet alkotni, de ezt a történetet a történészek inkább jól hangzó mítosznak tartják. A templom túlélte Napóleon 1812-es moszkvai hadjáratát is: a francia csapatok állítólag fel akarták robbantani, de nem sikerült. A szovjet korszakban múzeummá alakították, és ma a Kremllel és a Vörös térrel együtt az UNESCO világörökségi helyszíneinek része.

Mostanában egyébként viszonylag rendszeresen gyulladnak ki orosz templomok. Júniusban tűz ütött ki a csaknem 200 éves Szent Miklós-templomban a sztavropoli területen fekvő Jeszentukiban. A lángok mintegy 300 négyzetméteren pusztítottak. Az ügyben a regionális ügyészség vizsgálatot indított. Korábban az omszki területen található Szent Katalin nagyvértanú-templomban is tűz keletkezett. A helyszínre érkező tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, így sikerült megmenteni az épületet. A tűzben több ablak megrongálódott. A kalugai területen is leégett egy templom. (Gazeta, MTI)