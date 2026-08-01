Zelenszkij: Ukrajna elsüllyesztett egy szankcionált orosz teherhajót és csapást mért három olajfinomítóra

Az ukrán haderő éjszaka sikeres csapásokat mért az oroszokra „a középső régióban, a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren” – jelentette be egy tweetjében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A posztja szerint egy szankcionált orosz konténerhajót, az orosz zászló alatt hajózó, több mint 100 000 tonna kapacitású áruszállító Janinát is eltalálták, és az a találat nyomán elsüllyedt. A hajó a legutóbbi

A tweetben videót is közölt a drón hajóba becsapódása előtti másodpercekről, valamint több sötét füstfelhőről.

Grateful to Ukrainian warriors who are bringing the war back to Russia and responding to its attacks against life. Our targets are consistently defined facilities that sustain the war effort.



Middle strikes were carried out overnight, with successful hits in the Black Sea and… pic.twitter.com/B4q8HMVl0j — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2026

Az angol nyelvű ukrán Pravda azt írja, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat egységei három orosz olajfinomító infrastruktúráját támadták meg Baskíriában. A célpontok közel 1600 kilométerre voltak Ukrajnától, és azok finomítónként évente millió tonna olajat dolgoznak fel.

Az ukrán elnök azzal zárta a posztját, hogy folytatják az igazságos nyomásgyakorlást, „hosszú hatótávolságú szankciós tervünket lépésről lépésre váltjuk valóra”.