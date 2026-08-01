Zelenszkij: Ukrajna elsüllyesztett egy szankcionált orosz teherhajót és csapást mért három olajfinomítóra

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Az ukrán haderő éjszaka sikeres csapásokat mért az oroszokra „a középső régióban, a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren” – jelentette be egy tweetjében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A posztja szerint egy szankcionált orosz konténerhajót, az orosz zászló alatt hajózó, több mint 100 000 tonna kapacitású áruszállító Janinát is eltalálták, és az a találat nyomán elsüllyedt. A hajó a legutóbbi

A tweetben videót is közölt a drón hajóba becsapódása előtti másodpercekről, valamint több sötét füstfelhőről.

Az angol nyelvű ukrán Pravda azt írja, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat egységei három orosz olajfinomító infrastruktúráját támadták meg Baskíriában. A célpontok közel 1600 kilométerre voltak Ukrajnától, és azok finomítónként évente millió tonna olajat dolgoznak fel.

Az ukrán elnök azzal zárta a posztját, hogy folytatják az igazságos nyomásgyakorlást, „hosszú hatótávolságú szankciós tervünket lépésről lépésre váltjuk valóra”.

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