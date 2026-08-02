A Fidesz képviselője felvetette a Sziget korlátozását, a szervezők szerint nem lesz gond

„Míg a magyar családoktól és vállalkozásoktól elvárják a lemondást, mi a helyzet a gigantikus energiaigényű rendezvényekkel? Mi a helyzet például a Sziget Fesztivállal? Nem lehet kettős mérce egy energiaválságban! Nem igazságos azt kérni a lakosságtól, hogy kapcsolja ki a klímát és korlátozza a fogyasztását, miközben a nagylétesítmények és rendezvények esetében fel sem merül a csúcsidei korlátozás” – írta az oldalán Hegedűs Barbara, a Fidesz parlamenti képviselője.

Hegedűs Barbara a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz képviselője arra utalt, hogy Magyar Péter miniszterelnök arra kér mindenkit, hogy bánjon még tudatosabban a villamos energiával 17 és 22 óra között és különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban. Lehetőség szerint minden vállalat, intézmény, önkormányzat és minden ember igyekezzen ezen időszak alatt jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását.

Közben a Sziget szervezői arról adtak ki közleményt, hogy a fesztivál nem veszélyezteti az ország energiaellátását, és a rendezvény zavartalan lebonyolítása garantált. „A Sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Szükség esetén akár teljes mértékben függetleníteni tudjuk magunkat az országos villamosenergia-hálózattól, vagyis a fesztivál működéséhez szükséges energiát saját rendszerünkkel állítjuk elő. Ennek köszönhetően a Sziget nem jelent többletterhelést az ország energiaellátására” – írták.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A vízhasználatról azt írták, hogy „a por csökkentésére használt víz a Hajógyári-sziget természetes adottságainak köszönhetően a sóderágyon keresztül visszaszivárog a Dunába, így a víz természetes körforgásban marad. Emellett minden évben keressük azokat a megoldásokat, amelyekkel tovább csökkenthető a fesztivál erőforrás-felhasználása.”