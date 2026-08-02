A kormány jelenleg nem látja indokoltnak az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról

A Duna apadásától függően vagy még vasárnap, vagy valamikor hétfőn leáll a Paksi Atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is, mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában vasárnap. Elmondta, hogy vasárnap hajnali fél 2-kor már leállították az utolsó előtti turbinát az atomerőműben, ahol 2000 megawatt helyett már csak 240 megawatt villamos energiát termelnek. A miniszterelnök szerint ez addig tart, amíg a Duna vízszintje visszaáll a biztonságos szintre. A paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia-biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak.

Magyar Péter a paksi sajtótájékoztatóján Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Beszélt arról is, hogy egy talán soha nem látott energiaválsággal, krízissel nézünk most szembe, borzasztó nehéz örökséggel, olyan adatokkal, akár a Duna vízszintjét, akár a hőmérsékleteket illetően, amire korábban soha nem volt példa. Ugyanakkor a fogyasztás szombaton 500 megawattal volt kisebb a vártnál a lakosság és a vállalatok önkorlátozásának köszönhetően. Magyar szerint ez egy paksi blokknak felel meg. Ezért úgy látja, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fenn tudják tartani a rendszer stabilitását a következő öt napban. Majdnem 300 vállalat jelentett be önkorlátozó intézkedéseket, és 17-22 óra között leáll a teherszállítás.

A miniszterelnök a jelenlegi helyzet alapján úgy látja, hogy nem kell élnie a kormánynak a kötelező fogyasztáscsökkentéssel az ipari nagyfogyasztóknál, amit egyébként egy hétfőtől hatályos kormányrendelet tenne lehetővé. Ugyanakkor a fogyasztás alakulását folyamatosan monitorozzák.

Magyar Péter azt mondta, hogy a következő 5 nap lesz a legkritikusabb, mivel szinte minden nap 40 fok feletti csúcshőmérséklet lesz. Akár az abszolút melegrekord is megdőlhet. A következő napokban érdemi csapadék nem várható, tovább csökken a Duna vízszintje. Ugyanakkor a kormányban nem számolnak olyan forgatókönyvvel, hogy hivatalosan korlátozni kelljen a lakossági fogyasztást. Technikai problémák előfordulhatnak. Ha ezen az 5 napon túl vagyunk, jöhet csapadék, normalizálódhat a helyzet.