Akár a bölcsik és az ovik is zárva tarthatnak a meleg miatt

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„Kereki Judit koragyermekkori jóllétért felelős államtitkár a kritikus időjárásra való tekintettel valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a hőségriadó idejére rendkívüli zárvatartás lehetőségét ajánlotta fel mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben sajnos a hűtés nem megoldott.

Az intézményvezetőktől azt kérte az államtitkár asszony, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek az esetleges intézkedés kapcsán. A társadalom részéről példás összefogás tapasztalható, reméljük, a legtöbb munkáltató lehetővé teszi a kisgyermekes szülők számára az otthoni munkavégzést a következő kritikus napokban, de tudjuk, vannak olyan munkakörök, ahol ez sajnos nem lehetséges.”

– írja Facebook-oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Fotó: Oksana Kuzmina - stock.adobe.com

Ez egyelőre csak egy felvetés, nincs kötelező jellege, a szombat este megjelent kormányrendeletben sem határoztak erről.

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Haász János
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