Botrányos esetek a természetvédelemben: a nemzeti park közepén is kivágták az értékes fákat

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  • Gemencen vágásterület vágásterületet ér, a Bükkben 200 éves faállományt is kivágtak.
  • A természetvédelem helyzete sem sokkal jobb, mint a gyermekvédelemé.
  • Készítette: Fiantok Dániel, Horváth Balázs.
  • A videó a Sphera uniós projekt keretében készült.
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