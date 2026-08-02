Ezúttal sem, még emberelőnyben sem tudott nyerni az FTC, de legalább a Fradi-keménymag újra ellenzékből lázadhat

futball

Miután az NB I. első fordulójában a Paks otthonában 4–2-re kikapott, a Ferencváros ezúttal sem tudta legyőzni az ellenfelét: hiába volt az utolsó 10 percben emberelőnyben, az FTC 0–0-t játszott otthon a Vasassal.

A fradista keménymag azonban vigasztalódhat azzal, hogy több évnyi kormánypárti elemzői karrier után ismét ott vannak a tábor vezérei, ahol a legjobban érzik magukat: ellenzékben. Ezúttal ugyanis már nem nevenincs óellenzékieknek szóltak be, hanem sikerült éppen azt a fesztivált megtalálniuk, amit a Fidesznek is: a Szigetet. A felirat, amit Kubatov Gábor ultrái feltartottak:

„A meccskezdéssel spóroltok, miközben a koncertek időpontjai kőbe vannak vésve? Felelős döntéseket, működő Magyarországot!”

Fotó: Tóth-Szenesi Attila/444

Bár az üzenet Deák Dániel fideszes influenszer figyelmét sem kerülte el, a korábbi meccskezdési időpontot egyébként a 2010 óta Csányi Sándor által vezetett MLSZ rendelte el energiatakarékossági okok miatt, nem a Magyar-kormány.

A Sziget szervezői egyébként arról adtak ki közleményt, hogy a fesztivál nem veszélyezteti az ország energiaellátását, és a rendezvény zavartalan lebonyolítása garantált: „A Sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Szükség esetén akár teljes mértékben függetleníteni tudjuk magunkat az országos villamosenergia-hálózattól, vagyis a fesztivál működéséhez szükséges energiát saját rendszerünkkel állítjuk elő. Ennek köszönhetően a Sziget nem jelent többletterhelést az ország energiaellátására.

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