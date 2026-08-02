Fákat döntött ki a vihar Komárom-Esztergom megyében

Kidőlt fák, leszakadt ágak nehezítik a közlekedést a 13-as főúton Ete és Csép között, a 8144-es úton, a Ghyczy-tó közelében, valamint a 8142-es út Kocs és Mocsa közötti szakaszán. A 13-as főút 23-as kilométerénél egy kamion hátuljára dőlt egy fa, a komáromi hivatásos tűzoltók távolítják el.

A 8142-es út 14-es kilométerénél egy családi autóra dőlt egy fa, oda a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók igyekeznek, útközben több helyen is kidőlt fáknál avatkoznak be. Mocsán egy idős nő házának tetejére döntött egy nagy fát a vihar, a komáromi hivatásos tűzoltók indultak segíteni. (Katasztrófavédelem)