Felült egy fotóhoz a karancslapujtői szökőkútra, ami erre le is törött alatta

Egy 20 éves helyi férfi a baráti társaságával bandázott szerda este 9 előtt Karancslapújtő központi részén. „Viccelődtek és fotózták magukat, mint általában a fiatalok” – fogalmaz a police.hu, mielőtt rátérne a lényegre:

„A 20 éves jó ötletnek vélte, hogy a polgármesteri hivatal előtti parkban, a szökőkút tetejéről készít egy menő képet. Fel is mászott a műtárgyra, amelyet viszont nem erre terveztek, így letört a szökőkút felső pereme. A társaság – mintha mi sem történt volna – továbbállt. A 350 ezer forint értékű rongálás nagy felháborodást váltott ki a lakosok között.”

A salgótarjáni nyomozók a biztonsági kamerák felvétele alapján azonosították és pénteken elfogták a 20 éves fiatalt, majd előállították a kapitányságra, és rongálás vétségének gyanúja miatt hallgatták ki.

Utoljára 2022-ben írtunk Karancslapujtőről: akkor idő előtt lefújta a Magyar Kupa-meccset az 5 hazai játékost kiállító bíró, mert nem érezte magát biztonságban.