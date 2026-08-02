Forsthoffer Ágnes a rendkívüli helyzetre tekintettel egyeztetésre hívja a Kormány és a parlamenti pártok vezetőit

Országgyűlés elnöke egyeztetésre hívja a Kormány és a parlamenti pártok vezetőit – szól a Sándor-palota közleménye.

A Magyarországot sújtó rendkívüli hőség, a Duna kritikusan alacsony vízállása, az atomerőmű emiatt szükségessé vált leállítása, valamint a több települést érintő harmadfokú vízkorlátozás olyan rendkívüli helyzetet idézett elő, amelynek kezelése összehangolt és haladéktalan cselekvést igényel. Mindezekre tekintettel az Országgyűlés elnöke a köztársasági elnök feladat- és hatáskörében eljárva sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a Kormány által eddig megtett, illetve tervezett további intézkedésekről.

Fotó: ROBERT NEMETI/Anadolu via AFP

Mivel a kialakult helyzet miatt a jövő héten az eddigiekkel ellentétben rendkívüli plenáris ülésre nem kerül sor az Országgyűlésben, Forsthoffer Ágnes a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta az augusztus 3-ra tervezett tájékoztatóra.

A meleg miatti közös odafigyelésre kért mindenkit Hegedűs Zsolt is a Facebook-posztjában. Mivel a következő napokban 40 fok körüli hőmérsékletben kell túlélnünk, az egészségügyi miniszter arra kért mindenkit, hogy:

Folyamatosan pótoljuk a folyadékot – elsősorban vizet fogyasszunk, akkor is, ha még nem érzünk szomjúságot.

11 és 15 óra között lehetőség szerint ne tartózkodjunk a tűző napon, és kerüljük a megerőltető fizikai munkát, illetve sportolást.

Árnyékoljuk a lakásokat, éjszaka és hajnalban szellőztessünk, napközben pedig töltsünk időt hűvös vagy légkondicionált helyen.

Különösen figyeljünk az idősekre, a kisgyermekekre, a várandós nőkre, a krónikus betegekre, valamint az egyedül élő szomszédainkra.

Gyermeket vagy állatot egyetlen percre se hagyjunk parkoló autóban!

Erra ugyan már nem Hegedűs miniszter figyelmeztet, de attól még fontos, hogy aki pedig a NAV-nál intézne ügyet, az vegye figyelembe, hogy a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják. A klimatizált, központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva.