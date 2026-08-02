Magyar Péter: A legkritikusabb öt nap előtt állunk

Ismét tájékoztatást nyújtott Magyar Péter a rendkívüli energiahelyzetről a Facebook-oldalán. Magyar elmondta, hogy a szakemberek gyors beavatkozásának köszönhetően újra üzemel és teljes kapacitással termel Százhalombattán a Dunamenti Erőmű, 380 megawatt áramot biztosít.

A Duna vízállása jelenleg mínusz 133 centiméter Paksnál, mínusz 134 centiméternél a paksi atomerőmű második blokkjának még üzemelő gépegységét is le kell állítani, ezért várhatóan még vasárnap - 44 év után először - sor kerül a paksi atomerőmű teljes leállítására. A paksi atomerőmű teljes leállítása során a létesítmény biztonsága száz százalékban garantált. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges számú szakember és szivattyú rendelkezésre áll, nem kell aggódni amiatt, hogy ilyen leállás eddig nem volt.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Magyar elmondta, tegnap a különböző (ön)korlátozásokkal annyit energiafelhasználást sikerült pótolni/átütemezni, amennyi egy paksi blokk kieső termelésének felel meg, a villamosenergia-rendszer szombati csúcsterhelése jelentősen elmaradt a várttól. Magyar szerint a legkritikusabb öt nap előtt állunk, holnaptól a paksi atomerőmű egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb, negyven fokos napok következnek, óriási terhelésnek lesz kitéve minden és mindenki.

A védelmi munkacsoport ma is ülésezni fog, ha újabb intézkedéseket (például kötelező fogyasztáscsökkentést) kell bevezetni, annak a jogalkapját a szombaton életbe lépett kormányrendelet adja.

A miniszterelnök ismételten felhívta a figyelmet arra, amit tegnap az Országos Vízügyi Főigazgatóság is hangsúlyozott, hogy nem, azaz NEM igaz az, hogy a szlovákok és az osztrákok tartják vissza a Duna vizét. Egyébként nem csak a Duna magyarországi szakaszán, hanem mindenhol rendkívül alacsony a vízállás.