Meghalt egy amerikai férfi az Ozora fesztiválon

Az Ozora fesztiválon egy 45 éves amerikai állampolgárságú férfi a nagyszínpadot övező díszletelemekre felmászott, majd leugrott és meghalt, írja a Telex a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján.

Az eset körülményeit a Sárbogárdi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. A rendőrség kizárta az idegenkezűség gyanúját, és az eddig beszerzett adatok alapján az öngyilkosságot valószínűsítik.

Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

A fesztivál Facebookján azt írták: egy másik haláleset is történt a rendezvényen, egy 39 éves nő hirtelen szívleállás következtében hunyt el. A mentőszolgálat munkatársai perceken belül a helyszínre érkeztek, de nem tudták újraéleszteni.

A történtekre tekintettel ma este minden zenei program éjfélkor véget ér.