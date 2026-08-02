Mérgező anyag szabadult el Rákospalotán, a helyieknek nem mondanak semmit

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  • A rákospalotai Szövőgyár utcai óvoda pánikszerű tavalyi bezárása után most háromszáz környékbeli ingatlantulajdonos kapott értesítést arról, hogy kútjaikat nem használhatják.
  • tavaly még csak 77 kút használatát tiltották be.
  • Az óvoda helyiségeiben veszélyes koncentrációjú volt egy rég bezárt, szomszédos gyárterületről származó tetraklór-etilén szennyezettség.
  • A környékbelieknek fogalmuk sincs, hogy ők is veszélyben vannak-e, hivatalos információt nem kapnak, és félnek a szennyezés következményeitől.

Több mint egy éve már, hogy egyik pillanatról a másikra bezárták a rákospalotai Szövőgyár utcai óvodát. A XV. kerületi önkormányzat a tavalyi húsvéti hétvége előtti csütörtökön kapott levelet az illetékes kormányhivataltól: az óvoda működését veszélyes koncentrációjú tetraklór-etilén beltéri levegőszennyezettség miatt azonnal hatállyal fel kell függeszteni.

Örökre bezárt óvoda?
Fotó: Bankó Gábor/444

Mérgező és rákkeltő

A szennyezés egy szomszédos területről, a rég bezárt Budapesti Finomkötöttárugyár rákospalotai üzeméből származik. Az egykori gyár közvetlen közelében nemcsak óvoda működött, vannak ott lakótelepi házak, rogyadozó és közelmúltban épült családi házak, irodaépületek, és itt állnak a Rákospalotai Javítóintézet, az 1890-ben alapított egykori Leánynevelő magas kerítéssel védett épületei is.

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