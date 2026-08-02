Okosan és körültekintően, de azért igenis van, amit locsolni kell most is

Facebook-posztjában ad öntözési gyorstalpalót önkormányzatoknak és magánembereknek Dezsényi Péter, a FŐKERT-vezetője.
Dezsényi azt írja, hogy egy ilyen forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése normális körülmények között akár a teljes városi ivóvíz-felhasználás 10 százalékát is kiteheti. Nyilvánvaló, hogy a mostani helyzetben ezt jelentősen vissza kell fogni, de ezzel párhuzamosan meg kell védenüi azt a hatalmas zöldvagyont is, amelyet Budapesten az elmúlt 100–150 évben közösen építettünk fel.
Csak a FŐKERT által kezelt zöldfelületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Úgy kell drasztikusan csökkentenünk a vízfelhasználást, hogy közben a lehető legkevesebb ökológiai kár és újratelepítési feladat keletkezzen.Az alábbiakat célszerű figyelembe venni locsolásnál:
Dezsényi szerint minden kertnek és parknak saját prioritási listára van szüksége, mivel egyedi, összetett biológiai rendszerek. Folyamatosan figyelni kell a növények állapotát, és oda kell irányítani a korlátozott mennyiségű vizet, ahol annak elmaradása a legsúlyosabb és legnehezebben helyreállítható károkat okozná
És végül, de nem utolsósorban: aki tud, vegyen részt a városi fiatal fák öntözésében. gy fiatal fának legalább 50-100 liter vízre van szüksége alkalmanként, hogy elég mélyre lemenjen és tartós hatású legyen az öntözés.
A FŐKERT operatív csoportja egyébként ma délután összeül, hogy kidolgozza a klímavészhelyzeti forgatókönyvet.