Okosan és körültekintően, de azért igenis van, amit locsolni kell most is

Facebook-posztjában ad öntözési gyorstalpalót önkormányzatoknak és magánembereknek Dezsényi Péter, a FŐKERT-vezetője.

Dezsényi azt írja, hogy egy ilyen forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése normális körülmények között akár a teljes városi ivóvíz-felhasználás 10 százalékát is kiteheti. Nyilvánvaló, hogy a mostani helyzetben ezt jelentősen vissza kell fogni, de ezzel párhuzamosan meg kell védenüi azt a hatalmas zöldvagyont is, amelyet Budapesten az elmúlt 100–150 évben közösen építettünk fel.

Csak a FŐKERT által kezelt zöldfelületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Úgy kell drasztikusan csökkentenünk a vízfelhasználást, hogy közben a lehető legkevesebb ökológiai kár és újratelepítési feladat keletkezzen. Az alábbiakat célszerű figyelembe venni locsolásnál:

Minden elérhető és jogszerű alternatív vízforrást mozgósítani kell.

Az öntözésben a fiatal fáknak kell elsőbbséget biztosítani ültetéstől legalább 5 éves korig. Őket követik a frissen telepített cserjék, évelő- és rózsaágyások, vagyis azok a növényi kultúrák, amelyek élettartama, ökológiai értéke és újraelőállítási költsége a legmagasabb.

A gyep most nem elsődleges prioritás. A gyep a legkönnyebben regenerálható vagy pótolható növényi kultúrák közé tartozik.

Talajtakarás bármilyen zöldhulladékkal, ami kéznél van. Kaszálék, apríték, széna, mulcs. Sokkal fontosabb, mint azt sokan gondolják: nemcsak a kipárolgást csökkenti, de védi a talajt a túlmelegedéstől. A gyepen kívül minden növényi kultúrát takarjatok be a fentiek szerint.

A nem létfontosságú vízfelhasználást azonnal vissza kell fogni (szökőkutak, mesterséges vízesések, medencék stb.)

Dezsényi szerint minden kertnek és parknak saját prioritási listára van szüksége, mivel egyedi, összetett biológiai rendszerek. Folyamatosan figyelni kell a növények állapotát, és oda kell irányítani a korlátozott mennyiségű vizet, ahol annak elmaradása a legsúlyosabb és legnehezebben helyreállítható károkat okozná

És végül, de nem utolsósorban: aki tud, vegyen részt a városi fiatal fák öntözésében. gy fiatal fának legalább 50-100 liter vízre van szüksége alkalmanként, hogy elég mélyre lemenjen és tartós hatású legyen az öntözés.

A FŐKERT operatív csoportja egyébként ma délután összeül, hogy kidolgozza a klímavészhelyzeti forgatókönyvet.