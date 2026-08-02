Orosz hackereket sejtenek a Magyar Államkincstár szervereit ért támadás mögött

Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési szakterületének, azaz a Nemzeti Kifizető Ügynökségnek az informatikai hálózatát. Ahogy ezt észlelték, a Kincstár informatikai haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében.

A Magyar Államkincstár közleménye szerint jelenleg nem tudni adatvesztésről, az incidens nem érinti a Kincstár által kezelt ügyféladatokat. Az incidens következtében egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkosítottá váltak.

A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt.

Az esemény teljes körű kivizsgálása a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet szakértőinek közreműködésével zajlik, összehangoltan dolgoznak a támadás elhárításán és a biztonságos működés mielőbbi helyreállításán. Az incidenst bejelentették a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH) is. A vizsgálat idején biztonsági okokból a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési szakterület egyes elektronikus szolgáltatásai korlátozottan lesznek elérhetőek.