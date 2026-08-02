Rendkívüli egyeztetést tartanak kedden az uniós belügyminiszterek a ceutai válság miatt

Az Európai Unió kedden rendkívüli belügyminiszteri ülést tart, mivel továbbra is komoly nézeteltérések vannak a tagállamok között, miként kezeljék az észak-afrikai spanyol területre, Ceutába érkezett több mint 50 ezer migráns helyzetét.
Erről a tagállamok képviselői és a Frontex határvédelmi ügynökség szakértői döntöttek egy szombati tanácskozáson, amelyet a résztvevők „kijózanítónak” neveztek. A rendkívüli miniszteri találkozó összehívásáról egyhangú döntés született, miközben az uniós vezetők igyekeznek csökkenteni a tagállamok közötti feszültségeket, és ismét közös álláspontra jutni a migráció kezelésében. Mint ismert, 22 uniós tagország állam- és kormányfője közös levélben komoly kritikát fogalmaztak meg a spanyol menekültpolitikával kapcsolatban.
A találkozón értesülések szerint szóba kerültek azok a feltételezett orosz dezinformációs kísérletek is, amelyek célja az lehet, hogy megosszák az Európai Unió tagállamait. Spanyolországban egyre nagyobb az elégedetlenség amiatt, hogy a korábbi hasonló eseteket – például a belarusz–lengyel, illetve az orosz–finn határon történt tömeges migrációs nyomást – az EU „hibrid támadásként” értékelte, és az érintett országok széles körű uniós szolidaritást kaptak. Madrid szerint a Ceutában kialakult helyzetet viszont nem így kezelték a tagállamok.
Spanyol hatóságok szerint a határátlépési kísérletek során legalább 67 ember meghalt. Spanyolország szerint az éjszaka folyamán leálltak az újabb határátlépések Ceutánál. Ezzel párhuzamosan a rendőrség egy 500 méter hosszú úszó akadály telepítését kezdte meg a Marokkóval közös tengeri határszakaszon.
Bár péntek este hat óráig több mint 48 ezer ember önként visszatért Marokkóba, a történtek súlyos bel -és külpolitikai válságot idéztek elő a spanyol kormány számára. (Guardian)
Finnország évek óta a világ legboldogabb országa. De nem csak az általános boldogság nagy, hanem az állami intézményekbe, kiemelten a hadseregbe vetett bizalom is, sőt, itt a legmagasabb azoknak az aránya is, akik fegyvert fognának a haza védelme érdekében. De miért? Mit csinál kilencszázezer önkéntes? Hogyan lehet biztonságban tartani az 1340 kilométer hosszú finn-orosz határt? Helyszíni riport Finnországból.
Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök tényleg félmilló illegális migránsnak adott uniós állampolgárságot? Nem, erről egyformán hazudnak az embercsempészek és az olasz kormány vezetői. De amnesztiát tényleg adott és lehet, hogy részben emiatt rohamozta meg egy nap alatt 50 ezer ember az Afrikai területen található spanyol várost, Ceutát.
A Magyar Péter által is aláírt levélben a 22 uniós vezető többek között az ideiglenes belső határellenőrzések megerősítését, újbóli bevezetését is kilátásba helyezte.