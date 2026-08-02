Rosszul lett a hőségtől az Újpest csapatkapitánya a Debrecen elleni meccsen

Vasárnap rosszul lett az Újpest csapatkapitánya a hatalmas hőségben a Debreceni VSC elleni meccsen a labdarúgó OTP Bank Liga 2. fordulójában, a Szusza Ferenc Stadionban. Matija Ljujicsot egy ideig ápolni kellett, egy ideig folytatni tudta a Debrecen elleni bajnokit, aztán a 71. percben lecserélték.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) pénteken közölte, hogy a hőség ellenére sem lesz időpontváltoztatás, így vasárnap délután fél 4-kor, 40 fokban kell lejátszani az Újpest–Debrecen meccset. „Sajnos már korábban is volt arra példa, hogy ekkora hőségben kellett játszani, de minden fél tudta a dolgát, és a mérkőzések rendezői ezúttal is megfelelően felkészülnek a körülményekre. A játékvezetők természetesen elrendelhetnek ivószünetet a meccseken” – írták.

A meccset végül az Újpest nyerte meg 4–2-re.