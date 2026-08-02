Saját fúrt kúttal is kreténség a a futballpálya gyepét locsolni?

A Kispest-Honvéd meccs szünetében vígan locsolták a szép zöld gyepet, írtuk. Egy olvasónk a témához kapcsolódva küldött egy vasárnap reggel 8:20-kor felvett videót, amin a nagymarosi focipályát locsolják éppen.

Nem világos azonban, hogy mindezt Kispesten és Nagymaroson, meg még nyilván számtalan más helyen az országban, szabálysértő módon teszik vagy sem. A rendelet ugyanis az ivóvízre vonatkozik, de mi van, akkor, ha egy sporttelepnek saját kútja van?

„A vezetékes ivóvíz védelméről van szó, saját kútból lehet locsolni” – mondta kérdésünkre Orbán Zoltán, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium sajtófőnöke. A helyzet azonban ennél cizelláltabb, és két okból sem ajánlott világosban locsolni. Ilyenkor hatalmas a párolgási veszteség, míg az éjszakai órákban jóval kisebb. Ezen túl az adott csapat brandjét is rontja a felelőtlen locsolás ilyen haváriahelyzetben, még ha saját kútból is teszik. Orbán Zoltán ezért azt ajánlja az érintett, fúrt kúttal rendelkező sportegyesületeknek, hogy éjszaka locsoljanak, és erről értesítsék a szurkolóikat.

Az ivóvízzel locsolók büntetését a helyi önkormányzat állapítja meg, miután a helyi vízközműszolgáltató jelezte a szabálysértést.

A fúrt kutakhoz való kormányzati hozzáállásban is lehet majd változás, ha nem is feltétlen a mostani hőhullám idején. Jelenleg is dolgoznak Magyarország vízkincsének feltárásán. Az előző kormányok alatt könnyen adtak engedélyt fúrt kutakra – a mostani, mezőgazdaságot sújtó aszályhoz ez is hozzájárul –, miközben a vízbázis véges, a mélyebb vízrétegek is kiürülhetnek.

Orbán Zoltán szerint a jelenlegi helyzetben egy kis odafigyeléssel lakossági szinten is nagy eredményeket lehetne elérni. Ha mindenki csak fél liter vizet megspórol egy nap, akkor már nagy valószínűséggel nem kell újabb korlátozásokat elrendelni. A takarékosságnak számtalan módja létezik, például fürdés helyett zuhanyozzunk, borotválkozás közben ne csorgassuk a vizet.