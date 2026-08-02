Sztrájkoló sírásókkal riogat a brit jobboldal, Andy Burnham viszont évtizedek óta a legbaloldalibb programmal, és rég tapasztalt lendülettel kezdte meg miniszterelnökségét

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Alig több mint egy héttel azután, hogy Andy Burnham hivatalba lépett, a közvélemény-kutatásokban máris érezhető a „Burnham bounce”, azaz a Burnham-hatás. Több felmérés szerint a Munkáspárt támogatottsága egyértelműen nőtt, és van olyan mérés, ahol már szűken át is vette a vezetést Nigel Farage Reform UK-jától, amely tavaly május óta előzte őket.

Ehhez nyilván hozzájárul a Farage eltitkolt pénzadományai körüli botrány, amely jelentősen megtépázta a Reformot, de legalább ilyen fontos, hogy júliusban a Munkáspártból kiábrándult baloldali szavazókra utazó Zöld Párt támogatottsága is visszaesett. Burnham (korábbi karrierjét itt ismertettük bővebben) iránt tehát megvan a bizalom, nagyobb a lelkesedés körülötte, mint ami bármikor is elmondható volt a se hús, se hal Keir Starmerről. Mit ígér, és milyen lehetőségei vannak az új brit miniszterelnöknek?

Burnham meglátogat egy Alstom-üzemet Fotó: TEMILADE ADELAJA/AFP

Mi volt a „rosszkedvünk tele”?

Amióta nyilvánvalóvá vált, hogy Starmert Burnham követi kormányfőként, több jobboldali politikus és a sajtójuk folyamatosan véget nem érő sztrájkokkal, temetetlen halottakkal, elvitetlen szeméttel és 25 százalékos inflációval riogat. Burnham ugyanis programja sarokkövének a thatcherizmus hagyatékával való leszámolást tette meg, amikor így fogalmazott:

„A politikai hatalmat központosították, a gazdasági hatalmat privatizálták, az ország nagy részét pedig deindusztrializálták – és ezek a térségek ezt máig sem heverték ki.”

Margaret Thatcher mítoszának fontos része, hogy a munkáspárti Callaghan-kormány kiváltotta káosz, sztrájkhullám és országos elégedetlenség juttatta hatalomra. Ez 1978-79 telén csúcsosodott ki, ezt emlegetik „winter of discontent” néven (azaz Shakespeare után, Vas István fordításában „rosszkedvünk tele”), amikor is hatalmas sztrájkhullám söpört végig Nagy-Britannián. Ezt a magas infláció, a kormányzati bérkorlátozások és a romló életkörülmények váltották ki, a helyzetet pedig súlyosbította a rekordhideg tél, amely hóviharokkal és extrém fagyokkal bénította meg az országot.

A winter of discontent azonban távolról sem csak a munkáspárti kormány és a szakszervezetek számlájára volt írható, hanem valójában a hetvenes évek elejéig és az olajválságig, illetve az általa gerjesztett inflációig vezethető vissza, amikor éppen a konzervatív Heath-kormány volt hatalmon. Több történész hangsúlyozza azt is, hogy a sajtó gyakran lokális eseteket, mint a liverpooli sírásósztrájk egyetlen országos apokaliptikus képpé gyúrt össze, és így simul bele egy utólag megkonstruált narratívába, melyben Thatcher mentette meg az országot a szocialista káosztól.