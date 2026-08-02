Terrortámadásként kezelik a moszkvai étteremrobbantást

Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester szerint terrortámadás volt a Kudrinszkaja téri Balzi Rossi étteremben történt robbanás, aminek már öt halálos áldozata van, további hat ember állapota pedig válságos. „Tegnap kegyetlen terrortámadást követtek el Moszkvában, amely emberéleteket követelt. A sérülteket jelenleg városi kórházakban ápolják, ahol minden szükséges segítséget megkapnak” – írta Szobjanyin.

A felrobbantott étterem terasza Fotó: TATYANA MAKEYEVA/AFP

A Nemzeti Terrorellenes Bizottság közlése szerint egy házilag készített robbanószerkezet lépett működésbe, amelyet egy fiatal nő próbált bevinni az étterembe. A bizottság szerint a nő, az őt feltartóztatni próbáló biztonsági őr és az étteremben egyik vendége is meghalt. A Telegram-csatornák értesülései szerint az étteremben Alekszandr Csajko, az orosz légi- és űrerők főparancsnoka ünnepelte a születésnapját, és ő lehetett a támadás célpontja. A Nyomozó Bizottság terrortámadás miatt indított büntetőeljárást. A nyomozás azt a lehetőséget is vizsgálja, hogy a dobozt kézbesítő nő nem tudott annak valódi tartalmáról. (Meduza/Svoboda)