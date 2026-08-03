A kormány eláll a Tiborczékhoz köthető irodaház megvásárlásától

A Tisza-kormány eláll az Orbán-kormány 300 milliárdos zuglói irodabizniszétől, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfő délután. „Az Orbán-kormány a magyarok pénzét az energiabiztonság vagy épp az egészségügy fejlesztése helyett inkább 700 milliárd közpénzt fordítva új, túlárazott irodaházak éppíttetésére és megvásárlására szánta” - jelentette ki Magyar Péter. Hozzátette, hogy a kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd közpénzt, amit az Orbán-kormány már kifizetett.

A miniszterelnök arra utalt, hogy az előző kormány több irodaház megvásárlására kötött szerződést Tiborcz István, Balázs Attila és Garancsi István érdekeltségeivel. Az ingatlanvásárlások célja elvileg az volt, hogy azokba állami cégek, minisztériumok, háttérintézmények alkalmazottait költöztessék.

A 444 által kikért szerződések összesen tizenhét ingatlanról, de valójában három nagy állami irodaház-vásárlási konstrukcióról szóltak bruttó 757 milliárdos értékben. A három komplexumból kettő Zuglóban épült: az egyik a a Tiborcz István nevéhez köthető zuglói Dürer park irodaház volt, a másik a miniszterelnöki vej üzlettársához, Balázs Attilához (Bayer Construct) köthető Zugló Városközpont-projekt részét képező irodaházak.

Zugló városközpont 2025 júliusában Fotó: Németh Dániel/444

A kormány most az utóbbi megvásárlásától állhat el. A zuglói irodakomplexum (hivatalos nevén Zugló Városközpont projekt) a Bosnyák tér mögötti területen megvalósult ingatlankonstrukció. Az eredetileg új kerületi központnak szánt gigaberuházást a Bayer Construct csoport építette fel. 2021-ben a Zugló Városközpont projektet az Orbán- kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította, majd további hat kiemelő rendelet határozta meg az építési szabályokat, a településképi követelményeket, a közterület kialakítását, a telekalakítást kivonva a projektet a helyi szabályozások alól.

Az azóta elkészült projekt a Bosnyák tér mögötti, közel 7 hektáros területen fekszik. Magában foglal hét hatalmas irodaházat, valamint a 2025 őszén megnyitott Zenit Corso üzletközpontot. Az elkészült épületeket az állam 244 milliárd forintért vásárolta meg, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre.

Magyar Péter azt mondta, hogy jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg. „A zárási feltételek közel fele nem teljesült. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint ezt a terhet a zárás előtt töröltetni kellett volna. Ezért most elállunk a szerződéstől” - mondta a miniszterelnök.

