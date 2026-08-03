A Mandiner felfüggeszti a hetilap kiadását

„Sajnálattal közöljük, hogy a Mandiner Novum Nonprofit Zrt. felfüggeszti a Mandiner print hetilapjának kiadását. Ez azt jelenti, hogy a lap ezen a héten már nem jelenik meg, a július 30-ai, most még elérhető lapszámunk az utolsó” – olvasható a Mandiner honlapján. Indoklást nem írnak, köszönetet mondanak viszont az olvasóknak és az előfizetőknek, valamint a szerzőiknek.

Orbán Viktor 2019-ben alaposan elmélyedt az újságban.

A lap 2025-ben került az Mathias Corvinus Collegium (MCC) tulajdonába, és mivel a Tisza-kormány úgy döntött, hogy megszűnteti az MCC-t működtető közfeladatot ellátó közérdekű alapítványt (kekva), a Mandiner sorsa is kérdésessé vált. A korábbi önmagához képest lebutított propagandalappá züllesztett laptól júniusban küldték el a dolgozók több mint felét, közel hatvan embert.

„Különösen büszkék vagyunk arra, hogy hét éven át lapszámról lapszámra több oldalon foglalkoztunk a külhoni magyarság ügyeivel, problémáival és sikertörténeteivel; hogy a hazai és a nemzetközi közéletet alakító vezető döntéshozók egész sorával készíthettünk nagyinterjúkat; hogy különböző rovatainkban a magyar vidéktől a külhonon keresztül a nagyvilágig számos helyi riportot és útirajzot közölhettünk szerzőinktől; s hogy Élet rovatunkban ismert és kevéssé ismert, az élet megannyi területén értéket teremtő, példaértékű személyiség százait mutathattuk be” – írják.

Nem jó nyár jár a nyomtatott lapokra, múlt hét szombaton nyomtatták ugyanis az utolsó közéleti napilapot Magyarországon. Akárcsak a Népszabadság és a nyomatott Népszava megszüntetéséhez, ehhez is köze van a Mediaworksnek. A fideszes médiabirodalom már a tavalyi évet is brutális, 14 milliárdos mínusszal zárta, de a kampányt még teljes fegyverzetben tolták le. A Fidesz bukását hozó választások után szinte azonnal jelentős leépítésekbe kezdtek, ez érintette a Ripostot, a Borst, a megyei napilapokat, a Pesti Srácokat, a Metropolt, a Világgazdaságot is.