A választás előtt darabra legtöbbet posztoló megafonos ül be a Fidesz-frakcióba

Hortay Olivér Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Újabb online propagandista került be a Fidesz frakciójába. Az új tag Hortay Olivér, aki a Telex szerint Bóka János frakcióvezető felkérésére mondott igent. Hortay a megafonozás mellett a Fidesz-közeli Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője. Hortay 2014-ben gyakornokként kezdett a Századvégnél, a végjátékra pedig ő lett az egyik legaktívabb NER-es influenszer: márciusban napi átlagban 31 darabot posztolt. A Telexnek azt mondta, hogy szeretne „az egyre radikálisabbá váló, tartalmilag kiüresedő parlamenti vitákba szakmai szempontokat és mérsékelt stílust” vinni.