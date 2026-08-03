Borízű hang #281: 444-es rendszerváltás, filippínók szmokingban, Schicklgruberék, Antonescu-washing – csapatjuk, mint külügyes a VIP-váróban [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Rendszer- és főszerkváltó műsorunk kettős zsinórmértéket állít maga számára, és ezúttal sem veri le a magasra tett, világot jelentő deszkát. Surmó surmárum: felforgat az századok érczkeze, de mi állunk a viharos körülmények között, mint Schicklgrubernéban a gyerek!