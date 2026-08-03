Budai Gyula lemondott a mandátumáról

Budai Gyula fideszes parlamenti képviselő beadta a lemondását az Országgyűlés hivatalának – írja a 24.hu. Ezzel a döntéssel 2010 óta képviselő Budai mandátuma pénteken megszűnik.

A 63 éves politikus az előző kormányban miniszteri biztosként dolgozott a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Szijjártó hagyta el elsőként a Fidesz-frakciót, a kínai BYD autógyártó cégnél talált magának állást.

A Fidesz-kormányzás utolsó korszakának egyik legnagyobb rejtélye volt, hogy mit csinál Budai Gyula, aki állandóan együtt mozgott Szijjártó Péterrel. Rendszeresen elkísérte külföldi útjaira és szinte az összes, a minisztériumi épületben tartott találkozóján és sajtóeseményen is ott ült a közelében, de soha nem szólalt meg.

Fotó: Németh Dániel/444

A két távozó helyére már talált is utánpótlást a Fidesz. Bóka János frakcióvezető Hortay Olivér megafonos propagandistát, a Fidesz-közeli Századvég energia- és klímapolitikai vezetőjét, valamint Palóc Andrét, az előző kormány Nemzetgazdasági Minisztériumának szóvivőjét hozza a csapatba.

Július végén írtuk meg, hogy a Fidesz-frakción belül azzal számolnak, hogy a papíron 44 tagú képviselőcsoport 10–15 százalékát még idén lecserélnék.

Akik hiányoznak a szavazások jelentős részéről, azokkal az új frakcióvezetés hamarosan átbeszéli, hogy biztosan „belefér-e az életükbe, hogy parlamenti képviselők legyenek”.

Forrásaink azt sem zárták ki, hogy a BYD-hez igazoló Szijjártó Péterhez hasonlóan lesznek még olyanok, akik az ellenzéki lét helyett inkább a magánszférában keresnek munkát.