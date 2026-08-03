Egy nap alatt eltűnt a kakaszennyezés a keszthelyi Helikon strand vizéből, szabotázs gyanúja is felmerült, feljelentést tettek

A Helikon strand

Elgondolkodtató események történtek azután, hogy július utolsó napjaiban be kellett zárni az önkormányzat által nemrég szabadstranddá tett keszthelyi Helikon

strandot, miután a vízben két, az emberi fekáliában szívesen tenyésző baktérium közül az Enterococcus mennyisége bőven meghaladta, az E. colié megközelítette a határértéket.

A 444 tudomása szerint az első, a bezárást eredményező mérés után az önkormányzat másnap, július 30-án újabb kontrollmérést rendelt meg az eredeti helyszínen, illetve megmérették a víz baktériumtartalmát a közeli úgynevezett kutyás strandon és a Zala-toroknál is, mert volt olyan elmélet, hogy a

fekáliaszennyezést a folyó hozhatta vagy a kutyák okozták. A második mérés már bőven a határérték alatti, az engedélyezett szint töredékét kitevő batériumterhelést mutatott a Helikon strandon és a Zala vize sem hozott szennyezett vizet a tóba.

Lapunk értesülése szerint a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Kft. az ügyben

feljelentést is tett. A mérés fizikai körülményei és a kapott értékek alapján ugyanis azt gyanítják, hogy valaki szándékosan ereszthetett a tóba, kifejezetten a strandon fekáliát az első mérést befolyásolandó, például egy vitorlásról. A mérési pont ugyanis a strand nyílt víz felőli oldalán, a bólyáknál volt és ahhoz a töménységhez, amit a labor kimutatott, igen sok embernek kellett volna egyszerre odaszarnia, miközben éppen viharjelzés és erős hullámzás is volt és a part felé fújt a szél.

A strand bezárásakor sokan vélték úgy, hogy a szennyezéshez hozzájárulhatott a hely vécéinek fizetőssé tétele. Az önkormányzat által megkérdezett szakértő szerint a nyár eleje óta nyitva tartó stradon előtte nem mértek kritikus értéket, sőt a szokásois koncentráció a 20-50-ed része volt az ominózus napon mértnek. Ekkora ugrást állítólag nem is okozhatott volna néhány vízbekakálás.

Az üzemeltető várakozása szerint a hét közepén újra nyithat a strand.