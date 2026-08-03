Feledy Botond lett a Magyar Külügyi Intézet vezetője

„Ha hív a haza, nem lehet nemet mondani — most először éreztem igazán, mit jelent ez a mondat” – kezdte Facebook-posztját Feledy Botond külpolitikai szakértő, aki így jelentette be, hogy elfogadta Orbán Anita külügyminiszter felkérését a Magyar Külügyi Intézet vezetésére.

Fotó: Facebook

„Igent mondtam, mivel óriási lehetőség és kitüntetés, hogy több tucat kutató munkájával egy ország teljes külügyi apparátusát támogathassuk” – írta Feledy, aki bejegyzésében egy rövid bemutatkozást is írt magáról, miszerint: „Indítottam már külpolitikai hírportált a barátaimmal, dolgoztam sokat a tehetséggondozás különböző ágain, oktattam különböző egyetemeken itthon és külföldön a nemzetközi kapcsolatok területén. Idén épp 20 éve dolgozom a külpolitika körül, hol újságíróként, hol szakértőként igyekeztem az olvasókhoz közelebb hozni a világot, vagy egy-egy nem evidens szeletét érthetővé tenni a döntéshozóknak.”

Posztját azzal zárta, hogy a feladatok skálája „az utánpótlásképzéstől a külpolitika társadalmasításáig tart”, majd úgy fogalmazott: „biztosan nem csak elefántcsonttornyot építünk”.