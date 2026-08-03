Habony Árpád emigrált

Július vége óta Habony Árpád cégeinek adatlapján az észak-olaszországi Varese egyik szűk uccácskájának többszintes villája szerepel a fideszes kampányguru címeként, észlelte az Átlátszó. Egészen addig az V. kerületi Aranykéz utca volt Habony címeként megadva például a kaszinókat birtokló az LVC Diamondnál vagy a Enter-TNMNT Invest-nél is.

A lombardiai kisváros nem először kerül hírbe NER-es körökkel: tavaly májusban egy olasz lesz Orbán-villaként írt egy verset luxusházról, amit egy olyan magyar céghez került, ami egy vagyonkezelőn keresztül Habony Árpádhoz és Szalay-Bobrovniczky Kristófhoz volt köthető. Orbán tagadta, hogy az övé lenne az olasz villa, az ingatlant megszerző Influentia Kft. pedig annyit közölt, hogy „a társaságot tulajdonló magántőkealapnak nincs és soha nem is volt olyan befektetési jegy tulajdonosa, aki Magyarországon, vagy bárhol a világon kormányzati tisztséget viselt volna”. Emellett azt is tudni, hogy formálisan Habony Árpádnak sosem volt kormányzati tisztsége.