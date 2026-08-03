Hőség, klímakatasztrófa, vízhiány és energiaválság, percről percre

Legalábbis egy erről szóló javaslatcsomagot dolgozott ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). A Világgazdaság azt írja, hogy a rendkívüli időjárási körülményekre hivatkozva az MKIK azt kezdeményezi, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyezze át az augusztus 8-i munkanapot szeptemberre.

Vagyis azt a szombati munkanapot, amikor az augusztus 21. pénteket kell ledolgozni, hogy legyen egy négynapos hosszúhétvége.

Az MKIK a területi kamarák országos hálózatán keresztül kívánja bevonni a vállalkozásokat az önkéntes fogyasztáscsökkentési intézkedések végrehajtásába. Szerintük a válságkezelés alapelve, hogy a beavatkozások fokozatosak és arányosak legyenek.

Első lépésként minden esetben az önkéntes, piaci alapú fogyasztáscsökkentést tartják indokoltnak, míg kötelező korlátozásokat csak végső eszközként vezetnének be. Emellett fontosnak nevezik, hogy a szabályok előre ismertek legyenek, az érintett vállalkozások pedig gyors kompenzációban részesüljenek.

Az Audi győri gyára Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A kamara szerint az egyes intézkedéseket nem egységesen, hanem a kereskedelmi, ipari és szolgáltató szektor sajátosságaihoz igazítva kell alkalmazni.

A kereskedelmi vállalkozások számára

a nyitvatartás rugalmas alakítását,

a klímaberendezések időzített működtetését,

a reklám- és kirakatvilágítás mérséklését, valamint

a nem létfontosságú energiafogyasztók – például mozgólépcsők vagy dekorációs világítás – kikapcsolását javasolják.

Mindezek mellett azokban a munkakörökben, ahol ez lehetséges, javasolják az otthoni munkavégzést.

Az ipari vállalatok számára az MKIK a termelés csúcsidőn kívülre helyezését, az éjszakai és hétvégi műszakok ösztönzését, a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését, valamint a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását ajánlja. Külön vészhelyzeti protokollt javasolnak az energiaintenzív ágazatok – így az acél-, alumínium-, cement-, üveg- és vegyipar – számára, emellett minden nagyfogyasztónál kötelező újraindítási terv elkészítését is indokoltnak tartják.

Az ágazati intézkedéseken túl az MKIK