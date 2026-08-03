Magyar Péter felszólította Mészáros Lőrincet, hogy tekerje le az egyik gyárát

Hétfő este a miniszterelnök az ország villamosenergia-ellátásáért felelős MAVIR központjából jelentkezett be, ahol elmondta, hogy jócskán benne vagyunk a legkritikusabb időszakban, ugyanakkor a hálózat terhelése jóval lejjebb jár a tervezettnél, az ország nagyjából 500 megawattal fogyaszt kevesebbet, mint azt a szakértők várták. Ha sikerül megtartani ezt az előnyt, akkor Magyar Péter szerint nem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra.

Elmondta, hogy a Duna vízállása jelenleg stagnál, így a következő órákban dől el, hogy megőrizhető-e a termelés a Paksi Atomerőmű utolsó működő turbinájánál. Biztató jelnek tekinti, hogy Budapestnél megállt a Duna apadása, hétfőn még emelkedett is egy centiméterrel a vízszint.

Majd rátért a nagyfogyasztókra. A hétfői adatok szerint összesen már több mint 630 megawattnyi önkéntes korlátozást vállaltak, ami Magyar Péter szerint jelentős, de vannak még olyan cégek, akiktől elvárják az önkéntes részvételt a „nemzeti szolidaritásban”. Itt egy Mészáros-céget külön kiemelt:

„A Mészáros Lőrinc érdekkörébe tartozó, több tízmilliárdos állami támogatásban és kedvező hitelben részesülő izocukorgyár, a Kall Ingredients eddig nem méltóztatott válaszolni, hogy vállalják-e a 13 megawattos fogyasztásuk önkéntes visszafogását. Innen is üzenem az olasz partoknál ringatózó Rose d'Or nevű, 30 milliárdos jacht tulajdonosának, hogy még nem késő önkéntes felajánlást tenni. Ahogy azt megtette több száz másik vállalat is.”

A Kall Ingredients gyáravatóján Orbán Viktor is jelen volt Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Épp hétfőtől hatályos az a rendelet, ami lehetővé teszi a kormány számára az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést. Ez alapján a kijelölt nagyfogyasztó a tőle elvárható mértékben köteles a hálózatról történő vételezés csökkentésére, és a teljesítésből eredő vagyoni hátrányért sem kártalanítást, sem megtérítési igényt nem érvényesíthet a rendszerirányítóval vagy a hálózati engedélyessel szemben.