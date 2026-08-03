Mérgek a száradó Dunában, Szijjártó a sajtószabadság árnyékában

reggel 4

Jó reggelt, szombatig nincs enyhülés! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Csorog a rákkeltő méreg a kiszáradó Dunába Óbudán. Katasztrófafilmet is lehetne forgatni az egykori Óbudai Gázgyár part menti területén. A kármentesítés hosszú évekbe és több tízmilliárd forintba kerülhet. Mérgező anyag szabadult el Rákospalotán is, a helyieknek viszont nem mondanak semmit. Tavaly bezártak egy óvodát tetraklór-etilén beltéri levegőszennyezettség miatt. Most háromszáz környékbeli ingatlantulajdonos levelet kapott a kutak használatának mellőzéséről. Hogy mennyire veszélyes a helyzet, arról senki sem tud semmit, beltéri mérések nincsenek.

Óbuda
Fotó: Németh Dániel/444

Végrehajtás, büntetőfeljelentés és három év kellett hozzá, de végül kiderült, hogy Szijjártó Péter mégsem volt olyan nagy barátja a sajtószabadságnak. Pedig a Fidesz külügyminisztere szeretett lódítani azzal, hogy Magyarországon a média sokkal szabadabb, mint Nyugaton.

Hőség

Mától Paks egyáltalán nem termel, Magyar Péter szerint a legkritikusabb öt nap előtt állunk. A kormány jelenleg nem látja indokoltnak az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, és a lakosság korlátozásával sem számolnak. Forsthoffer Ágnes a rendkívüli helyzetre tekintettel egyeztetésre hívja a Kormány és a parlamenti pártok vezetőit. Nem lesz a héten Abszolút Parlament, de a frakcióvezetők lehetőséget kapnak arra, hogy tájékozódjanak a rendkívüli intézkedésekről.

Magyar Péter a paksi sajtótájékoztatóján
Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Vasárnap már országosan 10-20 településen akadozott az ivóvízellátás, Pakson pedig hatezer maradnak melegvíz nélkül az atomerőmű leállásával, ráadásul új negatív vízállásrekordot mértek. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét a hőség miatt, van, ahol este 9-ig fürdőzhetünk. Kiborult Dunabogdány polgármestere, miután kiderült, hogy a községben spórolás helyett suttyomban még nőtt is a vízfogyasztás. A FŐKERT vezetője szerint okosan és körültekintően, de azért igenis van, amit locsolni kell most is.

Nem Paks leállítása a katasztrófa, hanem az, hogy nem tudjuk, mikor lehet visszakapcsolni. Európában, és főleg a térségünkben áramellátási válságot okozhat, és az árak elszabadulásához vezethet az aszályos időjárás. Tudunk-e áramot venni, és mennyiért? Mi az a gördülő áramszünet? Hány légkondi egyenlő egy paksi erőművel? Lesz-e az energiaválságból gazdasági krízis?

A Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva, előtérben a Duna 2026 július 29-én.
Fotó: Kiss Dániel/MTI/MTVA

A hőkupola árnyékában – hasonlóképpen a világjárványhoz, most is olyan társadalmi válság elé nézünk, ami minden nehézsége ellenére kivételes lehetőségeket is magában rejt. Sik Domonkos írása.

Fotó: Bankó Gábor/444

Amíg a Vízügy azt kéri, senki ne dőljön be a Dunával kapcsolatos kamuknak, hülyeségeknek, álhíreknek, összeesküvés-elméleteknek, addig a Fideszhez köthető Dobbanjon mozgalomnak sikerült orbitális Paks-konteóval berúgnia az országjáró turnéját.

Fotó: Német Szilvi/444

Külföld

Egymást hackelgetik az MI-modellek, és ez a legkisebb bajunk. Hány prófétája van egy mesterséges intelligencia által létrehozott vallásnak? És mit szívnak, ha be akarnak bódulni? Észrevesszük, ha hazudnak nekünk? Megannyi nyugtalanító kérdés.

Illusztráció: GPT-5.6 Sol

Sztrájkoló sírásókkal riogat a brit jobboldal, Andy Burnham viszont évtizedek óta a legbaloldalibb programmal, és rég tapasztalt lendülettel kezdte meg miniszterelnökségét. Rögtön az első héten közérzetjavító intézkedéseket hozott az új miniszterelnök, aki felszámolná Margaret Thatcher hagyatékát. A közvélemény-kutatásokban már látszik a Burnham-hatás, de a java még csak most jön.

Fotó: TEMILADE ADELAJA/AFP

Oroszország szombaton nagyszabású ballisztikus rakétatámadást indított Kijev ellen, az ukránok pedig annyira kifogytak a Patriotokból, hogy az ország ellen indított 26 ballisztikus rakétából csak egyet tudtak elfogni. Hárman meghaltak, huszonegyen megsérültek, amikor bomba robbant a moszkvai étteremben, ahol az orosz légi- és űrerők főparancsnoka szülinapozott. Az oroszok terrortámadásként kezelik az esetet.

A felrobbantott étterem terasza
Fotó: TATYANA MAKEYEVA/AFP

Kultúra

Ökológiai válság, apokalipszis, művészet – hőkupolák és klímaválság idején az apokalipszis témája is más megvilágításba kerülhet. A Szépművészeti Múzeumban látható világvége-kiállítás, az Apokalipszis – Bibliai jövendölések Dürertől Kondor Béláig ehhez is adhat kiindulási pontokat. És fontos szempont az is, hogy a végítéletet idéző pokol tüzében való kiszolgáltatott forgás helyett a múzeumok is lehetnek menedékhelyek.

Kondor Béla (1931–1972): Apokalipszis bábokkal és masinákkal, 1956. (Rézkarc, papír, 180 × 240 mm)

Önmagában is terhes művésznek lenni, és ehhez jön még hozzá az anyaság. Csernovszky Júlia grafikusművész Still Me – Látszom még kiállítása Esztergomban nézhető meg jövő péntekig.

Fotó: Gál András

Sport

Wayne Gretzky egykori klubjában bizonyíthatja be Szongoth Domán, hogy tényleg el tud jutni az NHL-ig. A huszonnégy szűk esztendő után a Buffalo Sabres által draftolt magyar jégkorongozó a kanadai top juniorligák egyikében folytathatja ősztől a karrierjét. De mi kell ahhoz, hogy a 18 éves hokis többre vigye már az OHL-ben is, mint azok, akik előtte próbálkoztak?

  • Csúnyán elszámolta magát Infantino: hiába vonta vissza a focivébé eladásának ötletét, az UEFA elveszített bizalomról írt a válaszában, és felelősségre vonást sürget.
Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

Podcast

Borízű hang #281: 444-es rendszerváltás, filippínók szmokingban, Schicklgruberék, Antonescu-washing – csapatjuk, mint külügyes a VIP-váróban

Illusztráció: Kiss Bence/444
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