Micsoda párost találtak Dabason!

Fantasztikus párost találtak tegnap Dabason, a haverok így együtt csapatták és együtt kerültek a Szent Ferenc Állatotthonba:
Annyira elválaszthatalanok, hogy azóta is együtt tartják őket. Az állatokat az utcán befogó nő így idézte fel, mennyire ragaszkodnak egymáshoz:
„Ez a kis kecsi úgy ment a kutya nyomába, hogy az hihetetlen. Amikor megfogtuk a kutyust és beraktuk az autóba úgy sírt utána mint egy kisgyerek. Tündéri aranyos kis páros.”
Itt egy kép róluk a befogásuk után:
Hétfőn reggel megkérdeztem az otthont, de mostanáig senki sem jelentkezett értük.