Nagy Ervin versben mondta el, mit érez Hankó Balázs iránt

A volt kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn közleményben magyarázkodott az NKA-botrány miatt. A gyanú szerint a titkos, 17 milliárdos NKA-keretből fideszes celebeket és fideszes képviselőjelöltek választás előtti kampányrendezvényét, valamint Fideszhez köthető szervezeteket támogattak. Hankó Balázs többek között azt írta, megalapozatlannak tartaná, ha a hét kollégájához hasonlóan őt is letartóztatnák. Egyúttal idézett József Attila Hazám című verséből:

„Fortélyos félelem igazgat minket, s nem csalóka remény.”

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár erre egy másik József Attila-verssel üzent Hankónak: