Nagy Ervin versben mondta el, mit érez Hankó Balázs iránt

költészet

A volt kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn közleményben magyarázkodott az NKA-botrány miatt. A gyanú szerint a titkos, 17 milliárdos NKA-keretből fideszes celebeket és fideszes képviselőjelöltek választás előtti kampányrendezvényét, valamint Fideszhez köthető szervezeteket támogattak. Hankó Balázs többek között azt írta, megalapozatlannak tartaná, ha a hét kollégájához hasonlóan őt is letartóztatnák. Egyúttal idézett József Attila Hazám című verséből:

Fortélyos félelem igazgat minket, s nem csalóka remény.”

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár erre egy másik József Attila-verssel üzent Hankónak:

“Tudod, hogy nincs bocsánat,
hiába hát a bánat.
Légy, ami lennél: férfi.
A fű kinő utánad.

A bűn az nem lesz könnyebb,
hiába hull a könnyed.
Hogy bizonyság vagy erre,
legalább azt köszönjed.”

költészet hankó balázs fidesz nagy ervin józsef attila NKA-botrány
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