Sok jel utal arra, hogy a ceutai válság nem egészen az volt, aminek elsőre látszott

külföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • A spanyol belügyminisztérium szerint nagyjából 50 ezer ember lépte át a határt csütörtökön és péntek kora reggel, elárasztva a 84 ezres Ceutát.
  • A frissen érkezők döntő többsége azóta visszatért Marokkóba. Eddig legalább 67 halálos áldozatról tudni.
  • Ez a roham intenzívebb volt, mint bármely hasonló időszakban az európai migrációs válság 2015-ös csúcspontján.
  • A Spanyolországhoz tartozó exklávé egy nagyjából 10 kilométer hosszú félszigeten fekszik Marokkó északi partvidékén. Ceuta – akárcsak a tőle keletebbre fekvő Melilla – évszázadok óta spanyol fennhatóság alatt áll, ez a két autonóm város jelenti az Európai Unió egyetlen szárazföldi határát Afrikával. Ezért a jobb megélhetés reményében Európába igyekvők – köztük sok marokkói – rendszeresen próbálnak ezen a határszakaszon átjutni.

De miért most történt meg mindez? Miért érdemes a marokkói-spanyol kapcsolatokon túltekintve értelmezni a helyzetet? Hogy jön a képbe Algéria és a Nyugat-Szahara?

Ceuta, 2021
Fotó: FADEL SENNA/AFP

Bár első gyorsan kibontakoztak és nagyjából le folytak a ceutai események, a múlt csütörtökön kezdődött válság egy szempillantás alatt a nemzetközi migrációs vita egyik központi témájává vált, és új lendületet adott a kicsit lepusztult állapotban lévő nemzetközi jobboldali mozgalmaknak. Az uniós kormányok reakciója nyomokban sem tartalmazta azt a szolidaritást, amely korábban a törökországi, görögországi, sőt, akár a lengyel-belarusz migrációs válságok során még jelen volt. Nem meglepő módon Washington is erős kritikákat fogalmazott meg a spanyol kormánnyal szemben, igaz, amióta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök nem engedte az amerikaiaknak, hogy a spanyol bázisokat használják az Irán elleni háborúhoz, ez csak a szokásos menetrend része. Ugyanakkor az a szokatlanul nagy tömeg, amely ennyire rövid időn belül, ennyire egyszerre, rohamszerűen próbált bejutni Ceutába, sokakban felvetette a gyanút, hogy a történtek nem teljesen spontán módon alakultak, hanem úgymond némi tudatosság is fellelhető lehet a háttérben. Mintha a spanyol exklávékba irányuló migráció pont akkor növekedne, amikor a marokkói vezetés fel akarná hívni a spanyolok figyelmét a jószomszédi viszony fontosságára. Ez nem jelenti azt, hogy az eseménysorozatot minden kétséget kizárólag a marokkói hatóságok tervelték aprólékosan ki. A mostani válság közvetlen kiváltó oka egyelőre nem tisztázott. A spanyol nemzetbiztonsági szolgálatok szerint nem a marokkóiak szervezték meg az eseményeket, de a hatóságok hagyták, hogy megtörténjenek, Marokkó pedig politikai tőkét kovácsolt belőle.

A marokkói hatóságok nem adtak hivatalos magyarázatot a történtekre, sokan egy közelmúltbeli spanyol legfelsőbb bírósági döntésre mutogatnak, amelyet úgy értelmeztek, hogy megszüntette a migránsok kitoloncolásának gyakorlatát abban az esetben, ha akkor tartóztatják fel őket, amikor Ceutába vagy Melillába próbálnak átúszni. A történtek időzítése viszont sokatmondó: a válság mindössze tíz nappal azután robbant ki, hogy Pedro Sánchez Marokkó legfőbb regionális riválisához, Algériába látogatott és bejelentette, hogy „új szakasz” kezdődik a spanyol–algériai kapcsolatokban.

Fotó: MARCOS MORENO/Anadolu via AFP

Történt már olyan az elmúlt években, hogy Marokkó a kis exklávéra nehezedő migrációs nyomás fokozásával igyekezett saját érdekeinek megfelelően mozgatni a spanyol kormányt. Most is több beszámoló érkezett arról, hogy a marokkói határőrök nem különösebben akadályozták a Ceutába bejutni kívánó tömegeket, sőt, aktívan hozzájárultak.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld ceuta melilla Pedro Sanchez Donald Trump spanyolország Marokkó Nyugat-Szahara algéria polisario front
Kapcsolódó cikkek

Trump elrendelte az amerikai–spanyol kereskedelem leállítását

Trump annyira felhúzta magát a spanyolokon, hogy a sajtótájékoztató közepén azzal fordult a pénzügyminiszterhez, hogy nem akar kereskedni velük, úgyhogy szóba se álljon az országgal.

Bódog Bálint
külföld

Káosz a kis Ceutában, óriási összeveszés Európában: mi okozta a váratlan menekültválságot és mi lehet a következménye?

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök tényleg félmilló illegális migránsnak adott uniós állampolgárságot? Nem, erről egyformán hazudnak az embercsempészek és az olasz kormány vezetői. De amnesztiát tényleg adott és lehet, hogy részben emiatt rohamozta meg egy nap alatt 50 ezer ember az Afrikai területen található spanyol várost, Ceutát.

Szily László
külföld