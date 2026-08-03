Sok jel utal arra, hogy a ceutai válság nem egészen az volt, aminek elsőre látszott

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A spanyol belügyminisztérium szerint nagyjából 50 ezer ember lépte át a határt csütörtökön és péntek kora reggel, elárasztva a 84 ezres Ceutát.

A frissen érkezők döntő többsége azóta visszatért Marokkóba. Eddig legalább 67 halálos áldozatról tudni.

Ez a roham intenzívebb volt, mint bármely hasonló időszakban az európai migrációs válság 2015-ös csúcspontján.

A Spanyolországhoz tartozó exklávé egy nagyjából 10 kilométer hosszú félszigeten fekszik Marokkó északi partvidékén. Ceuta – akárcsak a tőle keletebbre fekvő Melilla – évszázadok óta spanyol fennhatóság alatt áll, ez a két autonóm város jelenti az Európai Unió egyetlen szárazföldi határát Afrikával. Ezért a jobb megélhetés reményében Európába igyekvők – köztük sok marokkói – rendszeresen próbálnak ezen a határszakaszon átjutni.

De miért most történt meg mindez? Miért érdemes a marokkói-spanyol kapcsolatokon túltekintve értelmezni a helyzetet? Hogy jön a képbe Algéria és a Nyugat-Szahara?

Ceuta, 2021 Fotó: FADEL SENNA/AFP

Bár első gyorsan kibontakoztak és nagyjából le folytak a ceutai események, a múlt csütörtökön kezdődött válság egy szempillantás alatt a nemzetközi migrációs vita egyik központi témájává vált, és új lendületet adott a kicsit lepusztult állapotban lévő nemzetközi jobboldali mozgalmaknak. Az uniós kormányok reakciója nyomokban sem tartalmazta azt a szolidaritást, amely korábban a törökországi, görögországi, sőt, akár a lengyel-belarusz migrációs válságok során még jelen volt. Nem meglepő módon Washington is erős kritikákat fogalmazott meg a spanyol kormánnyal szemben, igaz, amióta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök nem engedte az amerikaiaknak, hogy a spanyol bázisokat használják az Irán elleni háborúhoz, ez csak a szokásos menetrend része. Ugyanakkor az a szokatlanul nagy tömeg, amely ennyire rövid időn belül, ennyire egyszerre, rohamszerűen próbált bejutni Ceutába, sokakban felvetette a gyanút, hogy a történtek nem teljesen spontán módon alakultak, hanem úgymond némi tudatosság is fellelhető lehet a háttérben. Mintha a spanyol exklávékba irányuló migráció pont akkor növekedne, amikor a marokkói vezetés fel akarná hívni a spanyolok figyelmét a jószomszédi viszony fontosságára. Ez nem jelenti azt, hogy az eseménysorozatot minden kétséget kizárólag a marokkói hatóságok tervelték aprólékosan ki. A mostani válság közvetlen kiváltó oka egyelőre nem tisztázott. A spanyol nemzetbiztonsági szolgálatok szerint nem a marokkóiak szervezték meg az eseményeket, de a hatóságok hagyták, hogy megtörténjenek, Marokkó pedig politikai tőkét kovácsolt belőle.

A marokkói hatóságok nem adtak hivatalos magyarázatot a történtekre, sokan egy közelmúltbeli spanyol legfelsőbb bírósági döntésre mutogatnak, amelyet úgy értelmeztek, hogy megszüntette a migránsok kitoloncolásának gyakorlatát abban az esetben, ha akkor tartóztatják fel őket, amikor Ceutába vagy Melillába próbálnak átúszni. A történtek időzítése viszont sokatmondó: a válság mindössze tíz nappal azután robbant ki, hogy Pedro Sánchez Marokkó legfőbb regionális riválisához, Algériába látogatott és bejelentette, hogy „új szakasz” kezdődik a spanyol–algériai kapcsolatokban.

Fotó: MARCOS MORENO/Anadolu via AFP

Történt már olyan az elmúlt években, hogy Marokkó a kis exklávéra nehezedő migrációs nyomás fokozásával igyekezett saját érdekeinek megfelelően mozgatni a spanyol kormányt. Most is több beszámoló érkezett arról, hogy a marokkói határőrök nem különösebben akadályozták a Ceutába bejutni kívánó tömegeket, sőt, aktívan hozzájárultak.