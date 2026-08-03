Topligából topligába 36 évesen: Gulácsi a Villarrealba igazolt

Napok óta sejteni lehetett, mostanra biztossá vált, hogy Gulácsi Péter, a magyar futballválogatott volt kapusa 11 lipcsei év után a spanyol Villarrealba igazolt.

A 36 éves kapus valószínűleg a 25 éves brazil Luiz Júnior mögött lesz második számú kapus. Ezzel együtt bőven lehet dolga, tekintve, hogy a harmadik helyen végzett Villarreal a Bajnokok Ligájában is indul.

Fotó: RONNY HARTMANN/AFP

Gulácsi a pályafutása során kétszer nyert német és osztrák kupát, kétszeres osztrák bajnok, többszörös német Bundesliga-érmes. A válogatott kapuját 58-szor védte. Az U21-es válogatottal 2009-ben világbajnoki bronzérmes lett.

A veterán kapus 2021-ben – magyar futballistáktól szokatlan módon – kiállt a meleg párok örökbefogadása mellett, miután a fideszes 9. alkotmánymódosítás ellehetetlenítette azt. (Via Nemzeti Sport)