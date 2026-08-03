Új negatív vízállásrekord Paksnál

Hétfő hajnalban már mínusz 137 centinél járt a Duna Paksnál a Vízügy honlapja szerint. A mínusz 134 centit az adatok szerint már vasárnap délután elérte – korábban arról volt szó, hogy biztonsági okokból mínusz 134 centitől kell teljesen leállítani az erőművet – 44 év után először. Az erőműnél július 31-én, vagyis péntek délután már –125 centiméter volt a Duna vízállása. Magyar Péter vasárnap úgy fogalmazott, a legkritikusabb öt nap előtt állunk.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka Budapesten is új negatív rekord volt 9 cm-es vízállással – a Vízügy honlapja szerint ez azóta újra 11 cm.