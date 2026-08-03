Visszatér a közmédiához Borsa Miklós, aki elismerte, hogy hazudott az M1 Híradójában

Hajdú Gábor lesz az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője. Pályafutását 1997-ben a Magyar Televíziónál kezdte, ezután a Duna csatornánál dolgozott riporterként, tudósítóként és felelős szerkesztőként. 2015-től a Hír TV, majd az Echo TV munkatársa volt. Az elmúlt években a vállalati kommunikáció és a társadalmi felelősségvállalás területén szerzett tapasztalatokat az üzleti és a civil szférában.

Nála is érdekesebb választás a 11 év után visszatérő Borsa Miklós, aki televíziós pályáját a Nap TV-ben és a TV2-nél kezdte szerkesztő-riporterként és műsorvezetőként. Később a Duna Híradójának meghatározó arca, valamint a Közbeszéd című hírháttér-műsor házigazdája volt, majd a fideszesített M1 Híradót vezette. 2015-ben arról beszélt, hogy híradós munkája miatt megverték Balatonfüreden, ami miatt nem akart többet szerepelni a köztévén. Pár évvel később a vizes vébé szővivőjeként tűnt fel, ahol egy félkész épületről azt állította, hogy kész van.

Amikor 2022-ben a M1-es munkájáról kérdezte a Válasz Online, elismerte, hogy hírolvasóként többször belehazudutt a kamerába, majd elárulta, hogy a balatoni támadás idején idején már távozni akart az MTVA-tól, éppen azért, mert szó szerint belebetegedett abba, hogy főnöki utasításra hazudnia kell. „Az utolsó időkben ugyanis már fizikai tüneteim voltak. Állandó gyomorgörcsök, alvásképtelenség, aztán torokfájás – a szervezet rájön, mi az, amitől tényleg nem tudsz bemenni dolgozni. És legyártja. Sok kollégám van bent, aki infarktust kapott, elvitte a mentő adásból… Van defibrillátor a tévében. Használják” - mondta Borsa Miklós.

A stábhoz a fiatal generáció képviseletében Mészáros Szimonetta is csatlakozik, aki a Budapesti Metropolitan Egyetemen kommunikáció- és médiatudomány szakán végzett. Korábban rádiós műsorvezetőként a Gong Rádiónál és a Rádió Pápánál, hírolvasóként pedig a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónál dolgozott. Közmédiás karrierjét 2024-ben a Nemzeti Sportrádió, majd a Petőfi Rádió munkatársaként kezdte meg. Az M1 Híradó új képernyőseinek teljes névsora a következő hetekben lesz nyilvános.